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Чиновнику КГВА инкриминируют организацию нелегального выезда из Украины – видео задержания видео

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03.08.2023, 12:27
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Сотрудники Государственного бюро расследований задержали чиновника Киевской городской военной администрации, ему инкриминируют организацию нелегального выезда из Украины. Об этом сообщает ГБР.

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Как отмечается, задержан начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов КГВА.

По версии следствия, он якобы организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. В ГБР пишут, что цена "услуги" для одного человека составляла $10 000.

"За эти деньги клиентам оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе", – говорится в сообщении.

ГБР утверждает, что под контролем правоохранительных органов было задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов.

Сообщается, что чиновника задержали во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам, за которые он якобы получил $30 000.

Правоохранители сообщают, что провели обыски по месту жительства должностного лица, в районном военкомате и в КГВА.

"Изъято более $48 000 (из них $2000 уже идентифицированы как средства, полученные за "решение вопроса") и 5000 евро", – говорится в сообщении.

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Наталья Медведева
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военкоматгбрКГВА
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