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Положили лицом на асфальт. В Киеве задержали начальника Голосеевского военкомата – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 12:10
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Сотрудники Госбюро расследований задержали начальника Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему инкриминируют организацию схемы переправки военнообязанных за границу. Об этом сообщает Офис генпрокурора и ГБР.

Как отмечается, задержан начальник Голосеевского военкомата, который, по данным следствия, за деньги переправлял военнообязанных через границу.

Задержанному военкому сообщили о подозрении в незаконной переправка лиц через государственную границу Украины.

По данным следствия, подозреваемый был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, которого ГБР разоблачило на коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста 3 августа.

По разработанной организаторами схеме гражданам оформляли пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе. Стоимость услуги составляла $10 000.

По данным следствия, подозреваемые организовали незаконную переправку через государственную границу трех граждан.

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  • 24 июля 2023 года в Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн.
  • В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.
  • 31 июля сообщалось, что по результатам проверок территориальных центров комплектования и соцподдержки были выявлены признаки незаконного обогащения 11 человек. 

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Наталья Медведева
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