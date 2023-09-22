Замкомбата выписал 500 000 грн дочери коллеги, которая не ходила на службу почти год – ГБР

Госбюро расследований сообщило о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Ровенской области. Ведомство заявляет, что он обеспечил незаконную выплату в полмиллиона гривен дочери другого офицера этой части.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Установлено, что, занимая должность временно исполняющего обязанности командира воинской части, фигурант подписывал документы для выдачи денежного довольствия военнослужащей, которая 11 месяцев не приходила на службу и не выполняла свои должностные обязанности", – пишет ГБР.

Таким образом, военнослужащая получила более 500 000 грн выплат из государственного бюджета, а сама она является дочерью другого заместителя командира части, сообщают правоохранители.

Чиновника подозревают в небрежном отношении к службе, что повлекло существенный ущерб, причиненный в условиях военного положения.

Подозреваемому грозит от пяти до восьми лет заключения.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении уклонившейся от службы военнослужащей, которая продолжала получать выплаты, пишет ГБР.

Ведомство отмечает, что подозрение хотят сообщить по статье о самовольном уходе из воинской части.

За это в условиях военного положения предусмотрено заключение сроком от пяти до десяти лет.

Работники ГБР совершают действия по возвращению государству нанесенного ущерба, заключают в сообщении.

В начале августа Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации коррупционной схемы в одном из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии: чиновники обвиняются в выписывании себе боевых выплат без выезда на фронт.

ГБР заявило, что в Ивано-Франковске разоблачена схема, по которой фиктивно зачисляли на военную службу в подразделения охраны территориальных центров комплектования родственников руководства города, а также футболистов местного профессионального клуба из Прикарпатья.

ГБР задержало заместителя начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и военнослужащего-водителя этого отдела: по данным следствия, они причастны к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.

Смотрите также: Военный сбежал со службы и вызывающе призвал ГБР его задержать. Было сделано – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.