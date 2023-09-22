Замкомбата выписал 500 000 грн дочери коллеги, которая не ходила на службу почти год – ГБР
Госбюро расследований сообщило о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Ровенской области. Ведомство заявляет, что он обеспечил незаконную выплату в полмиллиона гривен дочери другого офицера этой части.
"Установлено, что, занимая должность временно исполняющего обязанности командира воинской части, фигурант подписывал документы для выдачи денежного довольствия военнослужащей, которая 11 месяцев не приходила на службу и не выполняла свои должностные обязанности", – пишет ГБР.
Таким образом, военнослужащая получила более 500 000 грн выплат из государственного бюджета, а сама она является дочерью другого заместителя командира части, сообщают правоохранители.
Чиновника подозревают в небрежном отношении к службе, что повлекло существенный ущерб, причиненный в условиях военного положения.
Подозреваемому грозит от пяти до восьми лет заключения.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении уклонившейся от службы военнослужащей, которая продолжала получать выплаты, пишет ГБР.
Ведомство отмечает, что подозрение хотят сообщить по статье о самовольном уходе из воинской части.
За это в условиях военного положения предусмотрено заключение сроком от пяти до десяти лет.
Работники ГБР совершают действия по возвращению государству нанесенного ущерба, заключают в сообщении.
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