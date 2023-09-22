Государственное бюро расследований утверждает, что задержало военного, сбежавшего из воинской части и бросившего своих побратимов. После побега мужчина записал видео, в котором провоцировал правоохранителей и "дерзко" призывал их поймать его.

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По данным ГБР, мужчина был мобилизован и некоторое время отслужил в Полтаве.

После этого, как утверждают правоохранители, он сбежал из воинской части и стал скрываться в Харькове.

Во время пребывания в Харькове военный пытался всячески дискредитировать разыскивавших его правоохранителей.

На своем канале в одной из популярных соцсетей он предлагал ГБР поймать его и даже рассказывал, что он скрывается в Харькове.

Как видно на последних кадрах опубликованного ролика, его задержали и сообщили о подозрении в самовольном уходе из воинской части в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

8 марта 2023 года Госбюро расследований сообщило, что семерых перевозчиков отключат от системы "Шлях" из-за незаконной перевозки военнообязанных за границу.

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