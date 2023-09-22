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Військовий втік зі служби та зухвало закликав ДБР його затримати. Було зроблено – відео видео

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 14:50
Відео: ДБР
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Державне бюро розслідувань стверджує, що затримало військового, який втік з військової частини й кинув своїх побратимів. Після втечі чоловік записав відео, в якому провокував правоохоронців та "зухвало" закликав їх спіймати його.

За даними ДБР, чоловік був мобілізований та деякий час відслужив у Полтаві. 

Після цього, як стверджують правоохоронці, він втік з військової частини й почав переховуватись у Харкові.

Під час переховувань військовий намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували.

На своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував ДБР його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові.

Як видно на останніх кадрах опублікованого ролика, його затримали й повідомили про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

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Мілана Головань
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