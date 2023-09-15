Мобілізація. У Міноборони розповіли про електронний реєстр призовників та зміни у військкоматах

У Міністерстві оборони розповіли про єдиний електронний реєстр призовників та процес його формування. Про це повідомила пресслужба відомства.

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Заявлено, що цього тижня єдиний держреєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів отримав новий атестат відповідності, що відкриває можливість взаємодії з іншими реєстрами.

Зазначається, що завдання Міноборони — нівелювати бюрократію, щоб зменшити кількість необов'язкових візитів до військкоматів для отримання довідок, дозволів тощо.

Відомство провело аналіз ситуації та сформувало попередній план із трансформації територіальних центрів комплектування.

У повідомленні йдеться, що одним із головних процесів плану є наповнення реєстру призовників, на даному етапі МО працює з іншими держорганами, щоб підвищити якість персональних даних військовозобов'язаних.

Йдеться про налагодження електронної взаємодії з іншими установами. Міноборони наголошує, що обмін даними відбуватиметься у рамках законів про захист інформації та персональних даних.

В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК.

11 серпня РНБО на засіданні рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що за два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.

Того самого дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.

22 серпня у військкоматах та ВЛК у всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

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