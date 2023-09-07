Мобілізація. Міністр оборони обіцяє електронний військовий квиток та єдиний реєстр призовників

Новий міністр оборони Рустем Умєров пообіцяв запровадити електронний військовий квиток та єдиний реєстр призовників. Про це він повідомив під час виступу перед Верховною Радою.

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За його словами, військово-лікарські комісії у сьогоднішньому розумінні мають залишитися у минулому, а тому необхідно запустити єдиний реєстр призовників, який виключить будь-які корупційні ризики.

Він зазначив, що потрібна цифровізація всіх процесів.

Умєров заявив, що вся інформація про війну має бути в електронному вигляді: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал, звіт для військових.

"Питання кібербезпеки — окремий пріоритет роботи. Військові не повинні витрачати свій час на заповнення стосів непотрібних паперів. Наприклад, від військових чув, що кожен ротний щодня заповнює в середньому 11 журналів та іншої документації. Це неприпустимо для країни, що воює", — сказав глава відомства.

На засіданні 5 вересня Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

Того ж дня Рада проголосувала за звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Він відзвітував парламенту про свою роботу на посаді.

6 вересня Рада призначила Умєрова новим міністром оборони. Це рішення підтримали 338 депутатів.

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