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Мобілізація. Міністр оборони обіцяє електронний військовий квиток та єдиний реєстр призовників

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 06:12
Мобілізація. Міністр оборони обіцяє електронний військовий квиток та єдиний реєстр призовників - Фото
Рустем Умєров (Фото: пресслужба ФДМУ)

Новий міністр оборони Рустем Умєров пообіцяв запровадити електронний військовий квиток та єдиний реєстр призовників. Про це він повідомив під час виступу перед Верховною Радою.

За його словами, військово-лікарські комісії у сьогоднішньому розумінні мають залишитися у минулому, а тому необхідно запустити єдиний реєстр призовників, який виключить будь-які корупційні ризики.

Він зазначив, що потрібна цифровізація всіх процесів.

Умєров заявив, що вся інформація про війну має бути в електронному вигляді: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал, звіт для військових.

"Питання кібербезпеки — окремий пріоритет роботи. Військові не повинні витрачати свій час на заповнення стосів непотрібних паперів. Наприклад, від військових чув, що кожен ротний щодня заповнює в середньому 11 журналів та іншої документації. Це неприпустимо для країни, що воює", — сказав глава відомства. 

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Дмитро Гриниченко
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