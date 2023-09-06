Умєров став міністром оборони. Що обіцяє і які пріоритети на посаді: головні тези

Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров окреслив свої пріоритети на новій посаді. Виступаючи 6 вересня перед Верховною Радою, Умєров наголосив на важливості вдосконалення роботи військово-лікарських комісій, цифровізації, збільшення оборонних контрактів тощо.

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Умєров заявив, що зробить "все від себе неможливе" для перемоги України та звільнення кожного сантиметра землі.

Новопризначений міністр продовжив: "Ця війна для мене почалась не у 2022 році й навіть не у 2014 році. Для моєї родини та всього кримськотатарського народу війна з Росією почалася кілька століть тому, коли Москва вперше окупувала мій рідний Крим. Я народився в депортації, дитиною пережив всі складнощі російського колоніалізму, який намагався зробити так, щоб корінний кримськотатарський народ почував себе чужими на своїй землі. У них не вийшло тоді – і не вийде ніколи. І головна мета сьогодні – перемогти у війні".

Витрати на оборону

Умєров наголосив, що понад 3 трлн грн потрібно Україні щорічно. З них 1,6 трлн грн – для сектору безпеки та оборони. Дохідна частина бюджету – загалом 1,4 трлн грн.

"Оборонний бюджет складає третину ВВП – гігантська цифра для будь-якої економіки світу. Лише до кінця цього року нам потрібно буде додаткових 250 млрд грн на грошове забезпечення. І ці витрати зростають щодня", – зазначив Умєров.

Він пообіцяв, що одним із перших його кроків на посаді буде аудит всіх напрямів, які сьогодні є в підпорядкуванні Міноборони.

Зброя

"Серед важливих стратегічних завдань – маємо підвищити оборонні спроможності українського виробника. Все, що може вироблятись в Україні, – має вироблятись в Україні", – заявив Умєров.

Він пообіцяв, що Міноборони зі свого боку забезпечить "максимально можливими контрактами" українських виробників.

Також він заявив про початок активної підготовки необхідної інфраструктури для F-16.

Умєров також акцентував на необхідності ще більш посилено працювати з міжнародними партнерами для отримання від них важкої зброї, і щоб після домовленостей доставлення зброї на фронт відбувалося якнайшвидше.

ВЛК

"Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитись в минулому", – заявив Умєров.

Він наголосив на завданні цифровізувати всі процеси – запустити єдиний реєстр призовників, "який унеможливить будь-які корупційні ризики".

Що стосується прифронтової медицини, Умєров наголосив, що шлях пораненого з поля бою до надання медичної допомоги має працювати так, щоб кожен солдат вчасно отримав допомогу.

На тлі цього він виокремив такі завдання: забезпечити фронт необхідними броньованими медичними машинами для евакуації, налагодити процес своєчасного інформування стабілізаційних пунктів щодо поранених.

Диджиталізація

"Все, що можна оцифрувати, — маємо оцифрувати", – заявив Умєров.

Він наголосив, що вся інформація про воїна має бути в електронному вигляді: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал, звіт для військових.

"Питання кібербезпеки – окремий пріоритет роботи. Військові не мають витрачати свій час на заповнення стосів непотрібних паперів. Наприклад, від військових чув, що кожен ротний щодня заповнює в середньому 11 журналів та іншої документації. Це неприпустимо для країни, яка воює", – заявив міністр.

Також він наголосив на необхідності створення дієвої та ефективної системи військової юстиції: військової поліції, військової прокуратури, військових судів.

Боротьба з корупцією

"Нуль толерантності та нуль терпимості до корупції. Кожна вкрадена гривня коштує життя та безпеки наших воїнів. У моїй філософії корупціонери прирівнюються до терористів. А з терористами жодних перемовин не ведуть", – заявив Умєров.

Він наголосив на необхідності повноцінно запустити агенції із закупівель, які мають працювати за стандартами НАТО.

Планом своєї команди Умєров назвав створення реєстру закупівель, який буде відкритий наступного дня після закінчення воєнного стану.

"Все, що не стосується зброї (їжа, одяг тощо), працюватиме окрема агенція. Наш план – запустити її повноцінну роботу до кінця року", – заявив Умєров.

На засіданні 5 вересня Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

Того ж дня Рада проголосувала за звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Він відзвітував парламенту про свою роботу на посаді.

6 вересня Рада призначила Умєрова новим міністром оборони. Це рішення підтримали 338 депутатів.

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