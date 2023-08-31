Зеленський: Нам потрібно 160 штук F-16. Союзники вже погодились надати 50-60 літаків

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю португальському мовнику RTP заявив, що Повітряні сили потребують щонайменше 160 винищувачів F-16, аби завадити Росії домінувати у повітрі.

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"Загалом нам потрібно десь 160 літаків, щоб це був потужний повітряний флот, який не давав би Росії панувати у небі", – сказав глава держави.

За його словами, зараз Україна має домовленості з західними союзниками про постачання 50-60 бойових літаків.

Зеленський наголосив, що F-16 потрібні Україні не для наступу на Росію, а для власної оборони.

Президент додав, що перші такі літаки можуть з'явитися в українському небі на початку 2024 року.

20 серпня Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія). Частина літаків від Нідерландів буде використовуватись для навчань.

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.

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