Зеленский: Нам нужно 160 штук F-16. Союзники уже согласились дать 50-60 самолетов

Президент Владимир Зеленский в интервью португальскому вещателю RTP заявил, что Воздушные силы нуждаются как минимум в 160 истребителях F-16, чтобы помешать России доминировать в воздухе.

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"В общей сложности нам нужно где-то 160 самолетов, чтобы это был мощный воздушный флот, который не давал бы России господствовать в небе", – сказал глава государства.

По его словам, сейчас у Украины есть договоренности с западными союзниками о поставках 50-60 боевых самолетов.

Зеленский подчеркнул, что F-16 нужны Украине не для наступления на Россию, а для своей обороны.

Президент добавил, что первые такие самолеты могут появиться в украинском небе в начале 2024 года.

20 августа Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания). Часть самолетов из Нидерландов будет использоваться для учений.

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил Министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.

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