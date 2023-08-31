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Зеленский: Нам нужно 160 штук F-16. Союзники уже согласились дать 50-60 самолетов

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 16:29
Зеленский: Нам нужно 160 штук F-16. Союзники уже согласились дать 50-60 самолетов - Фото
Владимир Зеленский на истребителе F-16 (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский в интервью португальскому вещателю RTP заявил, что Воздушные силы нуждаются как минимум в 160 истребителях F-16, чтобы помешать России доминировать в воздухе.

"В общей сложности нам нужно где-то 160 самолетов, чтобы это был мощный воздушный флот, который не давал бы России господствовать в небе", – сказал глава государства.

По его словам, сейчас у Украины есть договоренности с западными союзниками о поставках 50-60 боевых самолетов.

Зеленский подчеркнул, что F-16 нужны Украине не для наступления на Россию, а для своей обороны.

Президент добавил, что первые такие самолеты могут появиться в украинском небе в начале 2024 года.

  • 20 августа Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания). Часть самолетов из Нидерландов будет использоваться для учений.
  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил Министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.

Читайте также: Резников: Обучение на F-16 займет по меньшей мере шесть-семь месяцев. Но может быть и дольше

Милана Головань
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Владимир Зеленскийвойнаистребительавиацияf-16
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