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Новим міністром оборони став Рустем Умєров

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 13:23
Новим міністром оборони став Рустем Умєров - Фото
Рустем Умєров (Фото: Facebook)

Верховна Рада призначила нового міністра оборони на заміну Олексію Резнікову. Ним став колишній голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Призначення Умєрова очільником Міноборони підтримали 338 депутатів.

За – 338 депутатів

На засіданні 4 вересня Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна. 

5 вересня Рада проголосувала за звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Він відзвітував парламенту про свою роботу на посаді.

ДОВІДКА. Рустем Умєров – народний депутат IX скликання від партії Голос, був головою Фонду держмайна з вересня 2022 року. До цього був заступником керівника Постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, брав участь у процесі обміну полоненими.

Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.

Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 рік Умєров був радником Мустафи Джемілєва та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання.

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Мілана Головань
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міноборониОлексій РезніковРустем Умєров
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