Новим міністром оборони став Рустем Умєров

Верховна Рада призначила нового міністра оборони на заміну Олексію Резнікову. Ним став колишній голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

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Призначення Умєрова очільником Міноборони підтримали 338 депутатів.

На засіданні 4 вересня Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

5 вересня Рада проголосувала за звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Він відзвітував парламенту про свою роботу на посаді.

ДОВІДКА. Рустем Умєров – народний депутат IX скликання від партії



Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, брав участь у процесі обміну полоненими.



Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.



Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 рік Умєров був радником Мустафи Джемілєва та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання. Рустем Умєров – народний депутат IX скликання від партії Голос , був головою Фонду держмайна з вересня 2022 року. До цього був заступником керівника Постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, брав участь у процесі обміну полоненими.Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 рік Умєров був радником Мустафи Джемілєва та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання.

3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: Резнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом.

31 серпня три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії.

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