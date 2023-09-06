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Новым министром обороны стал Рустем Умеров

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 13:23
Новым министром обороны стал Рустем Умеров - Фото
Рустем Умеров (Фото: Facebook)

Верховная Рада назначила нового министра обороны на замену Алексею Резникову. Им стал бывший глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Назначение Умерова главой Минобороны поддержали 338 депутатов.

На заседании 4 сентября Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества.

5 сентября Рада проголосовала за увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Он отчитался парламенту о своей работе в должности.

СПРАВКА. Рустем Умеров – народный депутат IX созыва от партии Голос, был председателем Фонда госимущества с сентября 2022 года. До этого являлся заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Умеров являлся членом украинской делегации на переговорах с РФ в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году, участвовал в процессе обмена пленными.

Является соучредителем компании ASTEM и благотворительного фонда ASTEM Foundation. Компания занимается управлением инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.

У политика есть крымскотатарские корни, его семья была насильственно депортирована советской властью из Крыма в 1944 году. По состоянию на 2019 год Умеров был советником Мустафы Джемилева и делегатом Курултая, крымскотатарского национального собрания.

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Милана Головань
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Алексей РезниковминобороныРустем Умеров
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