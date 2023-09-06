Новым министром обороны стал Рустем Умеров

Верховная Рада назначила нового министра обороны на замену Алексею Резникову. Им стал бывший глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Назначение Умерова главой Минобороны поддержали 338 депутатов.

На заседании 4 сентября Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества.

5 сентября Рада проголосовала за увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Он отчитался парламенту о своей работе в должности.

СПРАВКА. Рустем Умеров – народный депутат IX созыва от партии



Умеров являлся членом украинской делегации на переговорах с РФ в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году, участвовал в процессе обмена пленными.



Является соучредителем компании ASTEM и благотворительного фонда ASTEM Foundation. Компания занимается управлением инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.



У политика есть крымскотатарские корни, его семья была насильственно депортирована советской властью из Крыма в 1944 году. По состоянию на 2019 год Умеров был советником Мустафы Джемилева и делегатом Курултая, крымскотатарского национального собрания. Рустем Умеров – народный депутат IX созыва от партии Голос , был председателем Фонда госимущества с сентября 2022 года. До этого являлся заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.Умеров являлся членом украинской делегации на переговорах с РФ в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году, участвовал в процессе обмена пленными.Является соучредителем компании ASTEM и благотворительного фонда ASTEM Foundation. Компания занимается управлением инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.У политика есть крымскотатарские корни, его семья была насильственно депортирована советской властью из Крыма в 1944 году. По состоянию на 2019 год Умеров был советником Мустафы Джемилева и делегатом Курултая, крымскотатарского национального собрания.

3 сентября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил о решении осуществить замену министра обороны: Резникова на Умерова. По словам президента, Минобороны требует новых подходов и других форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

31 августа три источника LIGA.net сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Великобритании.

Читайте также: Ротация года. Что нужно знать об Умерове и зачем Зеленскому "восточный фронт"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.