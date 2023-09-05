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Рада отправила Резникова в отставку — что он сказал в отчете перед депутатами

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 13:59
Рада отправила Резникова в отставку — что он сказал в отчете перед депутатами - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Алексея Резникова, который ранее написал соответствующее заявление. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк

Решение по Резникову поддержали 327 парламентариев. 

Против проголосовали четверо избранников, воздержались — 11, еще 23 не голосовали. 
Голосование по фракциям: 
— "Платформа за життя та мир" – 20
— "За майбутнє" – 11

— "Голос" – 10
— "Довіра" – 15
— "Відновлення України" – 12
— Внефракционные – 14
Перед голосованием глава ведомства выступил с отчетом перед Радой. Железняк опубликовал список наиболее интересных, по его мнению, цитат из выступления Резникова (во время военного положения заседания ВР не транслируются в открытом доступе):
— Военная помощь союзников достигла $100 млрд; 

— За полгода сделаны запасы 200 000 бронежилетов, 150 000 шлемов. Поставили 1,5 млн единиц зимней формы, 2 млн единиц летней;

— На вооружение принято более 200 образцов западного оружия;

— "Мы разбудили аспект безопасности в Евросоюзе. Мы доноры европейской безопасности";

— Время принятия в эксплуатацию сократилось с 2-3 лет до 3-4 недель;

— Принято в эксплуатацию более 30 моделей украинских дронов;

— "Не все страны НАТО достигли того уровня, на котором мы сейчас находимся";

— На финише реформа закупок. Агентство по ресурсному обеспечению должно показать результаты в октябре;
— Происходит реформа военно-врачебных комиссий. 
— По скандальным закупкам (куртки, яйца) — "правоохранительные органы всех уровней проводят проверки".
Резников: "Это все фейковые истории, надуманные истории, и не существует никаких уголовных дел по этим фактам".
Железняк задал следующий вопрос: "А что тогда заместители и директора департаментов делают в СИЗО?".

На что был дан ответ: Существует принцип невиновности — поэтому давайте не будем спешить и будем ждать приговор суда. 
Ожидается, что на его место назначат Рустема Умерова, рассмотрение запланировано на 6 сентября.
СПРАВКА. Рустем Умеров – народный депутат IX созыва от партии Голос, глава Фонда госимущества с сентября 2022 года. До назначения являлся заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Умеров являлся членом украинской делегации на переговорах с РФ в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году, участвовал в процессе обмена пленными.

Является соучредителем компании ASTEM и благотворительного фонда ASTEM Foundation. Компания занимается управлением инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.

У политика есть крымскотатарские корни, его семья была насильно депортирована советской властью из Крыма в 1944 году. По состоянию на 2019 год Умеров был советником Мустафы Джемилева и делегатом Курултая, крымскотатарского национального собрания.
  • 1 августа три источника LIGA.net сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Великобритании, а министром обороны – предложить назначить Умерова.
  • 3 сентября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны: Резникова на Умерова. По словам президента, Минобороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.
  • 4 сентября Резников подал заявление об отставке в Верховную Раду с главными тезисами о своем пребывании в должности. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Умеров тоже написал заявление об отставке. Глава фракции Слуга народа сообщил, что голосование по увольнению Резникова и назначению Умерова будут на этой неделе.

Читайте также: Скандал с куртками для ВСУ: антикоррсовет при Минобороны рассказал детали проверки

Дмитрий Гриниченко
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верховная радаАлексей Резниковвойнаминобороны
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