Рада отправила Резникова в отставку — что он сказал в отчете перед депутатами

Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Алексея Резникова, который ранее написал соответствующее заявление. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Решение по Резникову поддержали 327 парламентариев.



Против проголосовали четверо избранников, воздержались — 11, еще 23 не голосовали.

Голосование по фракциям:

— "Платформа за життя та мир" – 20

— "За майбутнє" – 11

— "Довіра" – 15

— "Відновлення України" – 12

— Внефракционные – 14

Перед голосованием глава ведомства выступил с отчетом перед Радой. Железняк опубликовал список наиболее интересных, по его мнению, цитат из выступления Резникова (во время военного положения заседания ВР не транслируются в открытом доступе):

— Военная помощь союзников достигла $100 млрд;



— За полгода сделаны запасы 200 000 бронежилетов, 150 000 шлемов. Поставили 1,5 млн единиц зимней формы, 2 млн единиц летней;



— На вооружение принято более 200 образцов западного оружия;



— "Мы разбудили аспект безопасности в Евросоюзе. Мы доноры европейской безопасности";



— Время принятия в эксплуатацию сократилось с 2-3 лет до 3-4 недель;



— Принято в эксплуатацию более 30 моделей украинских дронов;



— "Не все страны НАТО достигли того уровня, на котором мы сейчас находимся";



— На финише реформа закупок. Агентство по ресурсному обеспечению должно показать результаты в октябре;

— Происходит реформа военно-врачебных комиссий.

— По скандальным закупкам (куртки, яйца) — "правоохранительные органы всех уровней проводят проверки".

Резников: "Это все фейковые истории, надуманные истории, и не существует никаких уголовных дел по этим фактам".

Железняк задал следующий вопрос: "А что тогда заместители и директора департаментов делают в СИЗО?".



На что был дан ответ: Существует принцип невиновности — поэтому давайте не будем спешить и будем ждать приговор суда.

СПРАВКА. Рустем Умеров – народный депутат IX созыва от партии



Умеров являлся членом украинской делегации на переговорах с РФ в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году, участвовал в процессе обмена пленными.



Является соучредителем компании ASTEM и благотворительного фонда ASTEM Foundation. Компания занимается управлением инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.



У политика есть крымскотатарские корни, его семья была насильно депортирована советской властью из Крыма в 1944 году. По состоянию на 2019 год Умеров был советником Мустафы Джемилева и делегатом Курултая, крымскотатарского национального собрания. . Рустем Умеров – народный депутат IX созыва от партии Голос , глава Фонда госимущества с сентября 2022 года. До назначения являлся заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.Умеров являлся членом украинской делегации на переговорах с РФ в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году, участвовал в процессе обмена пленными.Является соучредителем компании ASTEM и благотворительного фонда ASTEM Foundation. Компания занимается управлением инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.У политика есть крымскотатарские корни, его семья была насильно депортирована советской властью из Крыма в 1944 году. По состоянию на 2019 год Умеров был советником Мустафы Джемилева и делегатом Курултая, крымскотатарского национального собрания.

1 августа три источника LIGA.net сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Великобритании, а министром обороны – предложить назначить Умерова.

сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Великобритании, а министром обороны – предложить назначить Умерова. 3 сентября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны: Резникова на Умерова. По словам президента, Минобороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

4 сентября Резников подал заявление об отставке в Верховную Раду с главными тезисами о своем пребывании в должности. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Умеров тоже написал заявление об отставке. Глава фракции Слуга народа сообщил, что голосование по увольнению Резникова и назначению Умерова будут на этой неделе.

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