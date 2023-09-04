Увольнение Резникова рассмотрят завтра, назначение Умерова в среду – источники в СН

Верховная Рада рассмотрит увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны во вторник, 5 сентября. Рассмотрение кандидатуры Рустема Умерова запланировано на 6 сентября. Об этом LIGA.net сообщили два собеседника в руководстве фракции Слуга народа.

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По их словам, 5 сентября парламент должен уволить Умерова с должности главы Фонда государственного имущества.

После увольнения Резникова в парламент должно поступить представление президента о назначении Умерова новым министром обороны, после чего комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрит его документы и подготовит проект постановления о назначении.

Также 5 сентября Умеров планирует посетить заседание фракции Слуга народа и ответить на вопросы нардепов, отметили источники.

По их данным, 6 сентября парламент планирует рассмотреть утверждения Умерова на должность министра.

Назначение нового главы ФГИ пока на паузе, сообщил собеседник. Основным кандидатом была действующая глава Антимонопольного комитета Ольга Песчанская, но она, по словам источников, "уже не хочет".

На LIGA.net вышло большое интервью Умерова о работе в ФГИ: за год Фонд консолидировал у себя в управлении более 65% всех активов государства.

СПРАВКА. Рустем Умеров – народный депутат IX созыва от партии



Умеров являлся членом украинской делегации на переговорах с РФ в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году, участвовал в процессе обмена пленными.



Является соучредителем компании ASTEM и благотворительного фонда ASTEM Foundation. Компания занимается управлением инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.



У политика есть крымскотатарские корни, его семья была насильственно депортирована советской властью из Крыма в 1944 году. По состоянию на 2019 год Умеров был советником Мустафы Джемилева и делегатом Курултая, крымскотатарского национального собрания Рустем Умеров – народный депутат IX созыва от партии Голос , глава Фонда госимущества с сентября 2022 года. До назначения являлся заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.Умеров являлся членом украинской делегации на переговорах с РФ в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году, участвовал в процессе обмена пленными.Является соучредителем компании ASTEM и благотворительного фонда ASTEM Foundation. Компания занимается управлением инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.У политика есть крымскотатарские корни, его семья была насильственно депортирована советской властью из Крыма в 1944 году. По состоянию на 2019 год Умеров был советником Мустафы Джемилева и делегатом Курултая, крымскотатарского национального собрания

31 августа три источника LIGA.net сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Великобритании, а министром обороны – предложить назначить Умерова.

3 сентября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны: с Резникова на Умерова. По словам президента, Минобороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

4 сентября Резников подал заявление об отставке в Верховную Раду с главными тезисами о своем пребывании в должности. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Умеров тоже написал заявление об отставке. Глава фракции Слуги народа сообщил, что голосование по увольнению Резникова и назначению Умерова будут на этой неделе.

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