Звільнення Резнікова розглянуть завтра, призначення Умєрова у середу – джерела у Слузі народу

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Верховна Рада розгляне звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони у вівторок, 5 вересня. Розгляд кандидатури Рустема Умєрова заплановано на 6 вересня. Про це LIGA.net повідомили два співрозмовники в керівництві фракції Слуга народу.

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За їхніми словами, 5 вересня парламент має звільнити Умєрова з посади очільника Фонду державного майна.

Після звільнення Резнікова до парламенту має надійти подання президента про призначення Умєрова новим міністром оборони, після чого комітет з питань нацбезпеки та оборони розгляне його документи та підготує проєкт постанови про призначення.

Також 5 вересня Умєров планує відвідати засідання фракції Слуга народу та відповісти на запитання нардепів, зазначили джерела.

За їхніми даними, 6 вересня парламент планує розглянути затвердження Умєрова на посаду міністра.

Призначення нового очільника ФДМ поки на паузі, повідомив співрозмовник. Основним кандидатом була чинна голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська, але вона, за словами джерел, "вже не хоче".

На LIGA.net вийшло велике інтерв'ю Умєрова про роботу у ФДМ: за рік Фонд консолідував у себе в управлінні понад 65% від усіх активів держави.

Нардеп від партії Голос Ярослав Железняк повідомив, що Комітет Ради з питань оборони підтримав відставку Резнікова: 16 за, 2 утримались.

ДОВІДКА. Рустем Умєров – народний депутат ІХ скликання від партії Голос, голова Фонду держмайна з вересня 2022 року. До призначення був заступником керівника постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.



Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, брав участь у процесі обміну полоненими.



Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.



Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 рік Умєров був радником Мустафи Джемілєва та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання

31 серпня три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії, а міністром оборони – запропонувати призначити Умєрова.

3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: з Резнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом.

4 вересня Резніков подав заяву про відставку до Верховної Ради з головними тезами про своє перебування на посаді. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Умєров теж написав заяву про відставку. Глава фракції Слуги народу повідомив, що голосування звільненню Резнікова та призначенню Умєрова будуть цього тижня.

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