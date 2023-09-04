Умєров подав у відставку після Резнікова. Він — головний претендент на пост міністра оборони
04.09.2023, 11:13
Рустем Умєров (Фото: Рустем Умєров/Facebook)
Голова Фонду державного майна Рустем Умєров написав заяву про відставку, він є кандидатом на посаду нового міністра оборони. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, Умєров подав заяву про звільнення до парламенту.
Він зазначив, що відставка буде розглянута на найближчому пленарному засіданні Ради.
Раніше у відставку подав міністр оборони Олексій Резніков.
Верховна Рада голосуватиме за відставку Резнікова та призначення на посаду міністра Умєрова цього тижня, повідомив глава фракції Слуга народу.
- 3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: з Рєзнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом.
- 31 серпня три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії, а міністром оборони – запропонувати призначити Умєрова.
- 25 серпня Резніков запропонував парі за результатами розслідування УП та ЦПК про те, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів ціною. В умовах парі міністр зазначив, що піде у відставку, якщо ця інформація виявиться правдивою.
Читайте також: Скандал із куртками для ЗСУ: антикоррада при Міноборони розповіла деталі перевірки
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі