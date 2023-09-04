Умєров подав у відставку після Резнікова. Він — головний претендент на пост міністра оборони

Голова Фонду державного майна Рустем Умєров написав заяву про відставку, він є кандидатом на посаду нового міністра оборони. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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За його словами, Умєров подав заяву про звільнення до парламенту.

Він зазначив, що відставка буде розглянута на найближчому пленарному засіданні Ради.

Раніше у відставку подав міністр оборони Олексій Резніков.

Верховна Рада голосуватиме за відставку Резнікова та призначення на посаду міністра Умєрова цього тижня, повідомив глава фракції Слуга народу.

3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: з Рєзнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом.

31 серпня три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії, а міністром оборони – запропонувати призначити Умєрова.

повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії, а міністром оборони – запропонувати призначити Умєрова. 25 серпня Резніков запропонував парі за результатами розслідування УП та ЦПК про те, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів ціною. В умовах парі міністр зазначив, що піде у відставку, якщо ця інформація виявиться правдивою.

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