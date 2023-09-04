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Умєров подав у відставку після Резнікова. Він — головний претендент на пост міністра оборони

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04.09.2023, 11:13
Умєров подав у відставку після Резнікова. Він — головний претендент на пост міністра оборони - Фото
Рустем Умєров (Фото: Рустем Умєров/Facebook)

Голова Фонду державного майна Рустем Умєров написав заяву про відставку, він є кандидатом на посаду нового міністра оборони. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, Умєров подав заяву про звільнення до парламенту.

Він зазначив, що відставка буде розглянута на найближчому пленарному засіданні Ради.

Раніше у відставку подав міністр оборони Олексій Резніков.

Верховна Рада голосуватиме за відставку Резнікова та призначення на посаду міністра Умєрова цього тижня, повідомив глава фракції Слуга народу.

  • 3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: з Рєзнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом.
  • 31 серпня три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії, а міністром оборони – запропонувати призначити Умєрова.
  • 25 серпня Резніков запропонував парі за результатами розслідування УП та ЦПК про те, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів ціною. В умовах парі міністр зазначив, що піде у відставку, якщо ця інформація виявиться правдивою.

Читайте також: Скандал із куртками для ЗСУ: антикоррада при Міноборони розповіла деталі перевірки

Дмитро Гриниченко
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війнаВерховна РадаміноборониФДМУРустем Умєров
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