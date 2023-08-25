Скандал з куртками Міноборони. Резніков пропонує парі: якщо програє – піде у відставку

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував парі за результатами розслідування Української правди та Центру протидії корупції про те, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії 180 000 літніх курток замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю. Про це він заявив в коментарі LIGA.net.

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"Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 000 курток літніх замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку. Якщо ж виявиться, що були поставлені 180 000 зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна складає мандат, а журналіст Української Правди Михайло Ткач іде з видання і на три роки припиняє займатися журналістикою", – запропонував глава Міноборони.

Арбітрами у цьому парі Резніков запрошує Комітет з депутатської етики ВРУ та Комісію журналістської етики, а спостерігачами – редакції авторитетних українських видань.

Під час розбору ситуації Міноборони зобов'язалося надати всі документи, докази, факти та матеріали, які стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства.

10 серпня 2023 року журналіст Юрій Ніколов з посиланням на джерела у митниці повідомив, що Міноборони нібито закупило у турецької компанії Vector avia hava araçlari 233 000 зимових курток за $20 млн. Згідно з документами, вартість партії з 4900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі. До того ж, з огляду на вагу курток, вони начебто були літні, а не зимові. Детальніше про це LIGA.net писала тут.

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