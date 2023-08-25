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Скандал з куртками Міноборони. Резніков пропонує парі: якщо програє – піде у відставку

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 21:17
Скандал з куртками Міноборони. Резніков пропонує парі: якщо програє – піде у відставку - Фото
Олексій Резніков (Фото: LIGA.net)

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував парі за результатами розслідування Української правди та Центру протидії корупції про те, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії 180 000 літніх курток замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю. Про це він заявив в коментарі LIGA.net.

"Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 000 курток літніх замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку. Якщо ж виявиться, що були поставлені 180 000 зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна складає мандат, а журналіст Української Правди Михайло Ткач іде з видання і на три роки припиняє займатися журналістикою", – запропонував глава Міноборони.

Арбітрами у цьому парі Резніков запрошує Комітет з депутатської етики ВРУ та Комісію журналістської етики, а спостерігачами – редакції авторитетних українських видань. 

Під час розбору ситуації Міноборони зобов'язалося надати всі документи, докази, факти та матеріали, які стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства.

  • 10 серпня 2023 року журналіст Юрій Ніколов з посиланням на джерела у митниці повідомив, що Міноборони нібито закупило у турецької компанії Vector avia hava araçlari 233 000 зимових курток за $20 млн. Згідно з документами, вартість партії з 4900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі. До того ж, з огляду на вагу курток, вони начебто були літні, а не зимові. Детальніше про це LIGA.net писала тут.

Читайте також: Скандал із куртками для ЗСУ: до оборудки причетний нардеп від Слуги народу – УП

Мілана Головань
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війнаскандалОлексій Резніков
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