Скандал с куртками Минобороны. Резников предлагает пари: если проиграет – идет в отставку

Министр обороны Алексей Резников предложил пари по результатам расследования Украинской правды и Центра противодействия коррупции о том, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании 180 000 летних курток вместо зимних по завышенной в несколько раз стоимости. Об этом он заявил в комментарии LIGA.net.

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"Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 000 летних курток вместо зимних, то я, министр обороны Украины Алексей Резников, пишу заявление об отставке. Если же окажется, что были поставлены 180 000 зимних курток, а не летних, то народный депутат Анастасия Радина слагает мандат, а журналист Украинской Правды Михаил Ткач уходит из издания и на три года прекращает заниматься журналистикой", – предложил глава Минобороны.

Арбитрами в этом пари Резников приглашает Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию журналистской этики, а наблюдателями – редакции авторитетных украинских изданий.

Во время разбора ситуации Минобороны обязалось предоставить все документы, доказательства, факты и материалы, которые касаются дела, чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества.

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