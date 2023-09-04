Умеров подал в отставку после Резникова. Он — главный претендент на пост министра обороны

Глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров написал заявление об отставке, он кандидат на должность нового министра обороны. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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По его словам, Умеров подал заявление об увольнении в парламент.

Он отметил, что отставка будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании Рады.

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