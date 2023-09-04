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Умеров подал в отставку после Резникова. Он — главный претендент на пост министра обороны

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 11:13
Умеров подал в отставку после Резникова. Он — главный претендент на пост министра обороны - Фото
Рустем Умеров (Фото: Рустем Умеров/Facebook)

Глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров написал заявление об отставке, он кандидат на должность нового министра обороны. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, Умеров подал заявление об увольнении в парламент.
Он отметил, что отставка будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании Рады. 
Ранее в отставку подал министр обороны Алексей Резников

Верховная Рада будет голосовать за отставку Резникова и назначение на должность министра Умерова на этой неделе, сообщил глава фракции Слуга народа.

  • 3 сентября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны: с Резникова на Умерова. По словам президента, Минобороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.
  • 31 августа три источника LIGA.net сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Великобритании, а министром обороны — предложить назначить Умерова.
  • 25 августа Резников предложил пари по результатам расследования УП и ЦБК о том, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании летние куртки вместо зимних по завышенной в несколько раз цене. В условиях пари министр отметил, что уйдет в отставку, если эта информация окажется правдивой.

Читайте также: Скандал с куртками для ВСУ: антикоррсовет при Минобороны рассказал детали проверки

Дмитрий Гриниченко
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