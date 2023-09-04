Умеров подал в отставку после Резникова. Он — главный претендент на пост министра обороны
04.09.2023, 11:13
Рустем Умеров (Фото: Рустем Умеров/Facebook)
Глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров написал заявление об отставке, он кандидат на должность нового министра обороны. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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По его словам, Умеров подал заявление об увольнении в парламент.
Он отметил, что отставка будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании Рады.
Ранее в отставку подал министр обороны Алексей Резников.
Верховная Рада будет голосовать за отставку Резникова и назначение на должность министра Умерова на этой неделе, сообщил глава фракции Слуга народа.
- 3 сентября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны: с Резникова на Умерова. По словам президента, Минобороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.
- 31 августа три источника LIGA.net сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Великобритании, а министром обороны — предложить назначить Умерова.
- 25 августа Резников предложил пари по результатам расследования УП и ЦБК о том, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании летние куртки вместо зимних по завышенной в несколько раз цене. В условиях пари министр отметил, что уйдет в отставку, если эта информация окажется правдивой.
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