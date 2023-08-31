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Резникову предлагают должность посла в Британии, министром может стать Умеров – источник

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 09:15
Резникову предлагают должность посла в Британии, министром может стать Умеров – источник - Фото
Алексей Резников (Скриншот по видео)

Президент Владимир Зеленский рассматривает вариант назначить Алексея Резникова послом Украины в Великобритании, а министром обороны предложить назначить Рустема Умерова, главу Фонда госимущества. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника: один – в руководстве Минобороны, два – в Офисе президента.

По их словам, Зеленский уже предложил Резникову должность посла в Великобритании. Собеседник в ОП уточнил, что проблем с агреманом для Резникова не должно быть, "британцы смотрят на его кандидатуру нормально".

В то же время, на место Резникова рассматривается кандидатура Умерова. Об этом также сообщили три источника LIGA.net, а также нардеп от Голоса Ярослав Железняк в соцсетях.

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-службе Умерова, но там отказались от комментариев.

Также LIGA.net спросила о вероятной ротации самого Резникова. Он сообщил, что "не комментирует слухи". В то же время на пресс-конференции 28 августа министр обороны публично признал, что обсуждал с президентом возможности перехода на другую должность, но решение должен принять сам Зеленский.

Тогда на прямой вопрос нашего журналиста, предлагал ли Зеленский должность посла, Резников ответил уклончиво.

"У него [Зеленского – Ред.] есть несколько настольных проектов, которые я мог выполнять. Они в пользу Украины, в пользу повышения нашей с вами обороноспособности, и главное – в пользу будущей архитектуры безопасности важной для нас. И реализовать это можно тремя-четырьмя вариантами. Мы с ним это обсуждали", – сообщил министр.

Когда Зеленский планирует внести в парламент представление на увольнение Резникова и назначение нового министра, собеседники не знают. По информации Железняка, это должно произойти на следующей неделе в сентябре.

Новость дополняется...

СПРАВКА. Рустем Умеров – народный депутат IX созыва от партии "Голос", глава Фонда госимущества с сентября 2022 года. До назначения являлся заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Умеров был членом украинской делегации на переговорах с РФ в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году.

Является соучредителем компании ASTEM, занимающейся управлением инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.

У политика есть крымскотатарские корни, его семья была насильственно депортирована советской властью из Крыма в 1944 году. По состоянию на 2019 год Умеров был советником Мустафы Джемилева и делегатом Курултая, крымскотатарского национального собрания.
  • 23 августа президент Зеленский отказался комментировать слухи о возможной отставке министра обороны Резникова. По его словам, он комментирует какие-либо кадровые решения в стране только после того, как подпишет соответствующие указы.
Артём Джерипа, Юрий Смирнов
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