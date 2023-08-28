UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников: Если Зеленский предложит другую должность, с радостью соглашусь

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 19:48
Резников: Если Зеленский предложит другую должность, с радостью соглашусь - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что если сейчас президент Владимир Зеленский предложит ему другую должность, он "с радостью" согласится. Об этом он сказал во время пресс-конференции 28 августа, на которой присутствовал журналист LIGA.net.

"Он точно знает, что я не просился на эту должность – наоборот, отговаривал его от этого назначения. Он точно знает, сколько и что я сделал. Он точно знает, что если он попросит, поручит другой какой-то проект, который, по его мнению, важный, я с радостью соглашусь, потому что эта должность – это Голгофа", – сказал Резников.

Он также отметил, что 95% его общения с Зеленским посвящено обеспечению Сил обороны, остальные 5% разговоров посвящены будущему – что государство будет делать после победы, архитектуре безопасности, реформам, резонансным делам.

"Он мне посылает каждую публикацию – я ему даю объяснения, рассказываю, показываю документы… Есть ГБР, есть НАБУ, есть Служба безопасности Украины. У меня совесть чиста", – заявил Резников.

  • 25 августа Резников предложил пари по результатам расследования Украинской правды и Центра противодействия коррупции о том, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании 180 000 летних курток вместо зимних по завышенной в несколько раз стоимости.

Читайте также: Резников о скандале с куртками для ВСУ: У нас не было предложений ниже $80. Это не OLX

Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резниковвойнаминобороныпосол
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 