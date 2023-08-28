Резников: Если Зеленский предложит другую должность, с радостью соглашусь

Министр обороны Алексей Резников заявил, что если сейчас президент Владимир Зеленский предложит ему другую должность, он "с радостью" согласится. Об этом он сказал во время пресс-конференции 28 августа, на которой присутствовал журналист LIGA.net.

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"Он точно знает, что я не просился на эту должность – наоборот, отговаривал его от этого назначения. Он точно знает, сколько и что я сделал. Он точно знает, что если он попросит, поручит другой какой-то проект, который, по его мнению, важный, я с радостью соглашусь, потому что эта должность – это Голгофа", – сказал Резников.

Он также отметил, что 95% его общения с Зеленским посвящено обеспечению Сил обороны, остальные 5% разговоров посвящены будущему – что государство будет делать после победы, архитектуре безопасности, реформам, резонансным делам.

"Он мне посылает каждую публикацию – я ему даю объяснения, рассказываю, показываю документы… Есть ГБР, есть НАБУ, есть Служба безопасности Украины. У меня совесть чиста", – заявил Резников.

25 августа Резников предложил пари по результатам расследования Украинской правды и Центра противодействия коррупции о том, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании 180 000 летних курток вместо зимних по завышенной в несколько раз стоимости.

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