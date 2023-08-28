UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников о скандале с куртками для ВСУ: У нас не было предложений ниже $80. Это не OLX

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 19:17
Резников о скандале с куртками для ВСУ: У нас не было предложений ниже $80. Это не OLX - Фото
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что командование Сил логистики не приняло бы от его ведомства летние куртки зимой. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, обществу стоит критично и ответственно относиться к информации, так как это вызывает вопросы у западных союзников. 

"Могут начать думать, что у нас здесь бардак и стоит ли доверять Украине. Это безответственная позиция, враг у нас за линией фронта. Я призываю всех журналистов обращаться в Минобороны с запросами. К нам никто не обращался с просьбой комментировать расследование по курткам", — сказал министр.

Резников заявил, что контракт на поставку курток был заключен в сентябре 2022 года и тогда же проплачен. 

"Поставки начались после этого. Информация о цене на турецком языке датирована 9 декабря, когда поставки произошли. Ни одного предложения от производителей не было ниже $83-86. Когда кто-то показывает OLX, то там и Louis Vuitton можно купить за 1000 грн. Мы открыты ко всем проверкам правоохранителей", — подчеркнул глава ведомства.

  • 10 августа 2023 года журналист Юрий Николов со ссылкой на источники в таможне сообщил, что Минобороны якобы закупило у турецкой компании Vector avia hava araçlari 233 000 зимних курток за $20 млн. Согласно документам, стоимость партии из 4900 курток по дороге из Турции в Украину выросла втрое. К тому же учитывая вес курток, они якобы были летние, а не зимние. Подробнее об этом LIGA.net писала здесь.
  • Министр обороны Алексей Резников предложил пари по результатам расследования Украинской правды и Центра противодействия коррупции о том, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании 180 000 летних курток вместо зимних по завышенной в несколько раз стоимости. 
  • Глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина назвала условия сложения мандата.

Читайте также: Скандал с куртками для ВСУ: антикоррсовет при Минобороны рассказал детали проверки 

Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупцияАлексей Резниковформа ВСУвойнаминоборонызакупки
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 