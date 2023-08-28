Резников о скандале с куртками для ВСУ: У нас не было предложений ниже $80. Это не OLX

Министр обороны Алексей Резников заявил, что командование Сил логистики не приняло бы от его ведомства летние куртки зимой. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

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По его словам, обществу стоит критично и ответственно относиться к информации, так как это вызывает вопросы у западных союзников.

"Могут начать думать, что у нас здесь бардак и стоит ли доверять Украине. Это безответственная позиция, враг у нас за линией фронта. Я призываю всех журналистов обращаться в Минобороны с запросами. К нам никто не обращался с просьбой комментировать расследование по курткам", — сказал министр.

Резников заявил, что контракт на поставку курток был заключен в сентябре 2022 года и тогда же проплачен.

"Поставки начались после этого. Информация о цене на турецком языке датирована 9 декабря, когда поставки произошли. Ни одного предложения от производителей не было ниже $83-86. Когда кто-то показывает OLX, то там и Louis Vuitton можно купить за 1000 грн. Мы открыты ко всем проверкам правоохранителей", — подчеркнул глава ведомства.

10 августа 2023 года журналист Юрий Николов со ссылкой на источники в таможне сообщил, что Минобороны якобы закупило у турецкой компании Vector avia hava araçlari 233 000 зимних курток за $20 млн. Согласно документам, стоимость партии из 4900 курток по дороге из Турции в Украину выросла втрое. К тому же учитывая вес курток, они якобы были летние, а не зимние. Подробнее об этом LIGA.net писала здесь.

Министр обороны Алексей Резников предложил пари по результатам расследования Украинской правды и Центра противодействия коррупции о том, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании 180 000 летних курток вместо зимних по завышенной в несколько раз стоимости.

Глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина назвала условия сложения мандата.

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