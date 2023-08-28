Резніков про скандал із куртками для ЗСУ: У нас не було пропозицій нижче за $80. Це не OLX

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що командування Сил логістики не прийняло б від його відомства літні куртки взимку. Про це він повідомив на пресконференції, повідомляє кореспондент LIGA.net.

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За його словами, суспільству варто критично та відповідально ставитися до інформації, оскільки це викликає питання у західних союзників.

"Можуть почати думати, що у нас тут безлад і чи варто довіряти Україні. Це безвідповідальна позиція, ворог у нас за лінією фронту. Я закликаю всіх журналістів звертатися до Міноборони із запитами. До нас ніхто не звертався з проханням коментувати розслідування щодо курток", — сказав міністр.

Резніков заявив, що контракт на постачання курток було укладено у вересні 2022 року і тоді ж проплачено.

"Постачання почалися після цього. Інформація про ціну турецькою мовою датована 9 грудня, коли постачання відбулися. Жодної пропозиції від виробників не було нижче за $83-86. Коли хтось показує OLX, то там і Louis Vuitton можна купити за 1000 грн. Ми відкриті до всіх перевірок правоохоронців", — підкреслив глава відомства.

10 серпня 2023 року журналіст Юрій Ніколов з посиланням на джерела у митниці повідомив, що Міноборони нібито закупило у турецької компанії Vector avia hava araçlari 233 000 зимових курток за $20 млн. Згідно з документами, вартість партії з 4900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі. До того ж з огляду на вагу курток, вони начебто були літні, а не зимові. Детальніше про це LIGA.net писала тут.

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував парі за результатами розслідування Української правди та Центру протидії корупції про те, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії 180 000 літніх курток замість зимових за завищеною у кілька разів вартістю.

Голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна назвала умови складання мандату.

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