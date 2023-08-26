Голова антикорупційного комітету Ради відповіла Резнікову — назвала умови складання мандату

Голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радина відповіла на пропозицію міністра оборони Олексія Резнікова щодо парі через скандал із закупівлями курток його відомством. Про це вона написала у Facebook.

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За її словами, Резніков пропонує парі — якщо він доводить, що Міноборони закупило зимові куртки, а не літні, вона повинна знати мандат.

"Міністр воюючої країни має зараз розбиратися зі своїми підлеглими. Мав би забезпечувати військових БПЛА. Мав би запускати агентство тилових закупівель. Міністр повинен організувати модернізацію літаків. Цей список можна продовжити. Чого міністр точно не повинен робити — це гаяти час, за який українці платять життям, на боротьбу з журналістами, які вже допомогти заощадити 10 млрд грн коштів для забезпечення армії", — заявила Радіна.

Вона запропонувала Резнікову до 09:00 28 серпня спростувати те, що Міноборони без тендеру закупило куртки у "турецької" фірми-посередника, одним із власником якої був племінник народного депутата Геннадія Касая.

Також нардеп закликала міністра спростувати те, що Міноборони заплатило за куртки втричі дорожче, ніж зазначено в документі з турецької сторони.

Якщо глава відомства не спростує сказане вище, то йде у відставку, написала Радина.

"Спростуйте — я складу мандат одразу після ухвалення закону про поновлення публічного декларування стану чиновників, у тому числі військкомів та горе-закупників для армії — проти останнього ви виступаєте особисто", — резюмувала вона.

Раніше Резніков запропонував парі за результатами розслідування Української правди та Центру протидії корупції про те, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії 180 000 літніх курток замість зимових за завищеною у кілька разів вартістю.

10 серпня 2023 року журналіст Юрій Ніколов з посиланням на джерела у митниці повідомив, що Міноборони нібито закупило у турецької компанії Vector avia hava araçlari 233 000 зимових курток за $20 млн. Згідно з документами, вартість партії з 4900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі. До того ж з огляду на вагу курток, вони начебто були літні, а не зимові. Детальніше про це LIGA.net писала тут.

12 липня Кабмін виправив помилку, яка вимагала від бізнесу працювати з Міноборони без прибутку.

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