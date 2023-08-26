UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава антикоррупционного комитета Рады ответила Резникову — условия сложения мандата

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2023, 10:37
Глава антикоррупционного комитета Рады ответила Резникову — условия сложения мандата - Фото
Анастасия Радина (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина ответила на предложение министра обороны Алексея Резникова насчет пари из-за скандала с закупками курток его ведомством. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, Резников предлагает пари — если он доказывает, что Минобороны закупило зимние куртки, а не летние, то она должна знать мандат. 

"Министр воюющей страны должен сейчас разбираться со своими подчиненными. Должен был бы обеспечивать военных БПЛА. Должен бы запускать агентство тыловых закупок. Министр должен организовать модернизацию самолетов. Этот список можно продолжить. Чего министр точно не должен делать — это терять время, за которое украинцы платят жизнями, на борьбу с журналистами, которые уже помочь сэкономить 10 млрд грн средств для обеспечения армии", — заявила Радина.

Она предложила Резникову до 09:00 28 августа опровергнуть то, что Минобороны без тендера закупило куртки у "турецкой" фирмы-посредника, одним из собственником которой был племянник народного депутата Геннадия Касая. 

Также нардеп призвала министра опровергнуть то, что Минобороны заплатило за куртки в три раза дороже, чем это указано в документе с турецкой стороны.
Если глава ведомства не опровергнет вышесказанное, то уходит в отставку, написала Радина.
"Опровергните — я составлю мандат сразу после принятия закона о возобновлении публичного декларирования состояния чиновников, в том числе военкомов и горе-закупщиков для армии — против последнего вы выступаете лично", — резюмировала она.
  • Ранее Резников предложил пари по результатам расследования Украинской правды и Центра противодействия коррупции о том, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании 180 000 летних курток вместо зимних по завышенной в несколько раз стоимости. 
  • 10 августа 2023 года журналист Юрий Николов со ссылкой на источники в таможне сообщил, что Минобороны якобы закупило у турецкой компании Vector avia hava araçlari 233 000 зимних курток за $20 млн. Согласно документам, стоимость партии из 4900 курток по дороге из Турции в Украину выросла втрое. К тому же, учитывая вес курток, они якобы были летние, а не зимние. Подробнее об этом LIGA.net писала здесь.
  • 12 июля Кабмин исправил ошибку, требовавшую от бизнеса работать с Минобороны без прибыли.

Читайте также: Скандал с куртками для ВСУ: к махинации причастен нардеп от Слуги народа – УП

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаминобороныАлексей Резникованастасия радинакоррупцияверховная рада
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 