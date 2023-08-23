Зеленский о возможной отставке Резникова: Комментирую кадровые решения только после указов
23.08.2023, 13:33
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
Президент Владимир Зеленский отказался комментировать слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова. Об этом он сообщил на брифинге с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
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По его словам, он комментирует любые кадровые решение в стране только после того, как подпишет соответствующие указы.
Министра обороны в отставку отправляет Верховная Рада голосованием депутатов.
Недавно появились слухи о том, что Резникова могут назначить послом в Великобритании в случае его отставки, об этом написал нардеп Алексей Гончаренко, который заявил, что на Банковой якобы хотят отправить в отставку министра и назначить на его место начальника украинской разведки Кирилла Буданова.
В министерстве иностранных дел обратились к Гончаренко и заявили, что вопросы назначения послов вне его компетенции.
- 20 июля 2020 года Зеленский назначил Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании.
- 12 июля 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллеспопросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.
- Зеленский в ответ на это сказал, что не понимает, в чем проблема, украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить Уоллесу.
- Пристайко заявил, что не считает здоровым сарказм Зеленского.
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