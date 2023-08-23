Зеленский о возможной отставке Резникова: Комментирую кадровые решения только после указов

Президент Владимир Зеленский отказался комментировать слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова. Об этом он сообщил на брифинге с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

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По его словам, он комментирует любые кадровые решение в стране только после того, как подпишет соответствующие указы.

Министра обороны в отставку отправляет Верховная Рада голосованием депутатов.

Недавно появились слухи о том, что Резникова могут назначить послом в Великобритании в случае его отставки, об этом написал нардеп Алексей Гончаренко , который заявил, что на Банковой якобы хотят отправить в отставку министра и назначить на его место начальника украинской разведки Кирилла Буданова

В министерстве иностранных дел обратились к Гончаренко и заявили, что вопросы назначения послов вне его компетенции.

20 июля 2020 года Зеленский назначил Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании.

12 июля 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллеспопросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.

Зеленский в ответ на это сказал, что не понимает, в чем проблема, украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить Уоллесу.

Пристайко заявил, что не считает здоровым сарказм Зеленского.

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