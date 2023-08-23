UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о возможной отставке Резникова: Комментирую кадровые решения только после указов

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 13:33
Зеленский о возможной отставке Резникова: Комментирую кадровые решения только после указов - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский отказался комментировать слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова. Об этом он сообщил на брифинге с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

По его словам, он комментирует любые кадровые решение в стране только после того, как подпишет соответствующие указы. 
Министра обороны в отставку отправляет Верховная Рада голосованием депутатов. 
Недавно появились слухи о том, что Резникова могут назначить послом в Великобритании в случае его отставки, об этом написал нардеп Алексей Гончаренко, который заявил, что на Банковой якобы хотят отправить в отставку министра и назначить на его место начальника украинской разведки Кирилла Буданова
В министерстве иностранных дел обратились к Гончаренко и заявили, что вопросы назначения послов вне его компетенции. 
  • 20 июля 2020 года Зеленский назначил Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании.
  • 12 июля 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллеспопросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.
  • Зеленский в ответ на это сказал, что не понимает, в чем проблема, украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить Уоллесу.
  • Пристайко заявил, что не считает здоровым сарказм Зеленского.

Читайте также: Зеленский уволил Пристайко с должности посла в Великобритании 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей РезниковВладимир ЗеленскийВеликобританиявойнаминобороныкадровые назначения
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 