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Нардеп Гончаренко "назначил" Резникова послом в Британии. МИД: Это не в вашей компетенции

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 13:10
Нардеп Гончаренко
Алексей Резников (Фото: ОП)

В министерстве иностранных дел отреагировали на заявление народного депутата Алексея Гончаренко о том, что министра обороны Алексея Резникова якобы назначат послом в Великобритании.

Утром 1 августа Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что Резникова якобы хотят отправить в отставку и назначить на его место начальника украинской разведки Кирилла Буданова
Нардеп заявил, что министр "не против уйти", а в Лондоне "одобрили" назначение. 
Спикер МИД Олег Николенко в комментарии агентству Интерфакс-Украина заявил, что назначениями послов занимается президент Владимир Зеленский, и призвал политиков не заниматься кадровыми вопросами внешней политики. 
"Рассмотрение соответствующих кандидатур продолжается. В то же время призываем украинских народных депутатов, в частности, Алексея Гончаренко, не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики, поскольку эта тематика не относится к их профессиональной компетенции", — подчеркнул дипломат.
  • 20 июля 2020 года Зеленский назначил Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании.
  • 12 июля 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.
  • Зеленский в ответ на это сказал, что не понимает, в чем проблема, украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить Уоллесу.
  • Пристайко заявил, что не считает здоровым сарказм Зеленского.

Читайте также: Зеленский уволил Пристайко с должности посла в Великобритании 

Дмитрий Гриниченко
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Алексей РезниковВладимир ЗеленскийВеликобританияМИДолег николенкоалексей гончаренко
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