Нардеп Гончаренко "назначил" Резникова послом в Британии. МИД: Это не в вашей компетенции

В министерстве иностранных дел отреагировали на заявление народного депутата Алексея Гончаренко о том, что министра обороны Алексея Резникова якобы назначат послом в Великобритании.

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Утром 1 августа Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что Резникова якобы хотят отправить в отставку и назначить на его место начальника украинской разведки Кирилла Буданова

Нардеп заявил, что министр "не против уйти", а в Лондоне "одобрили" назначение.

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии агентству Интерфакс-Украина заявил, что назначениями послов занимается президент Владимир Зеленский, и призвал политиков не заниматься кадровыми вопросами внешней политики.

"Рассмотрение соответствующих кандидатур продолжается. В то же время призываем украинских народных депутатов, в частности, Алексея Гончаренко, не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики, поскольку эта тематика не относится к их профессиональной компетенции", — подчеркнул дипломат.

20 июля 2020 года Зеленский назначил Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании.

12 июля 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.

Зеленский в ответ на это сказал, что не понимает, в чем проблема, украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить Уоллесу.

Пристайко заявил, что не считает здоровым сарказм Зеленского. Читайте также: Зеленский уволил Пристайко с должности посла в Великобритании

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