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Нардеп Гончаренко "призначив" Резнікова послом у Британії. МЗС: Це не у вашій компетенції

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 13:10
Нардеп Гончаренко
Олексій Резніков (Фото: ОП)

У міністерстві закордонних справ відреагували на заяву народного депутата Олексія Гончаренка про те, що міністра оборони Олексія Резнікова нібито призначать послом у Великій Британії.

Вранці 1 серпня Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі, що Резнікова нібито хочуть відправити у відставку та призначити на його місце начальника української розвідки Кирила Буданова.

Нардеп заявив, що міністр "не проти піти", а в Лондоні "схвалили" призначення.

Спікер МЗС Олег Ніколенко у коментарі агентству Інтерфакс-Україна заявив, що призначенням послів займається президент Володимир Зеленський, і закликав політиків не займатися кадровими питаннями зовнішньої політики.

"Розгляд відповідних кандидатур продовжується. Водночас закликаємо українських народних депутатів, зокрема, Олексія Гончаренка, не займатися кадровими призначеннями у сфері зовнішньої політики, оскільки ця тематика не належить до їхньої професійної компетенції", — наголосив дипломат.

  • 20 липня 2020 року Зеленський призначив Вадима Пристайка послом України у Великій Британії.
  • 12 липня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес попросив Україну бути більш тактовною з вимогами до союзників і більше дякувати за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів.
  • Зеленський у відповідь сказав, що не розуміє: в чому проблема, українці дуже вдячні, і попросив міністра оборони Олексія Резнікова зателефонувати Воллесу.
  • Пристайко заявив, що не вважає здоровим сарказм Зеленського.

Читайте також: Зеленський звільнив Пристайка з посади посла у Великій Британії 

Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськиймзсВелика БританіяОлексій Резніковолег ніколенкоолексій гончаренко
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