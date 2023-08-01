Нардеп Гончаренко "призначив" Резнікова послом у Британії. МЗС: Це не у вашій компетенції

У міністерстві закордонних справ відреагували на заяву народного депутата Олексія Гончаренка про те, що міністра оборони Олексія Резнікова нібито призначать послом у Великій Британії.

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Вранці 1 серпня Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі, що Резнікова нібито хочуть відправити у відставку та призначити на його місце начальника української розвідки Кирила Буданова.

Нардеп заявив, що міністр "не проти піти", а в Лондоні "схвалили" призначення.

Спікер МЗС Олег Ніколенко у коментарі агентству Інтерфакс-Україна заявив, що призначенням послів займається президент Володимир Зеленський, і закликав політиків не займатися кадровими питаннями зовнішньої політики.

"Розгляд відповідних кандидатур продовжується. Водночас закликаємо українських народних депутатів, зокрема, Олексія Гончаренка, не займатися кадровими призначеннями у сфері зовнішньої політики, оскільки ця тематика не належить до їхньої професійної компетенції", — наголосив дипломат.

20 липня 2020 року Зеленський призначив Вадима Пристайка послом України у Великій Британії.

12 липня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес попросив Україну бути більш тактовною з вимогами до союзників і більше дякувати за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів.

Зеленський у відповідь сказав, що не розуміє: в чому проблема, українці дуже вдячні, і попросив міністра оборони Олексія Резнікова зателефонувати Воллесу.

Пристайко заявив, що не вважає здоровим сарказм Зеленського.

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