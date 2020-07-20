Зеленский назначил бывшего вице-премьера послом в Великобритании

Ранее парламент по представлению премьер-министра уволил Вадима Пристайко с должности вице-премьера

Президент Владимир Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности посла Украины в Великобритании и постоянного представителя Украины при Международной морской организации и назначил на это место бывшего министра иностранных дел Вадима Пристайко. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Послом в Великобритании Наталью Галибаренко в 2015 году назначил пятый президент Петр Порошенко. До этого, с 2014 г, она была первым заместителем главы МИД.

Пристайко с июля 2017 г был главой миссии Украины при НАТО.

22 мая 2019 г Зеленский назначил его заместителем главы Офиса президента.

29 августа 2019 года по предложению президента Пристайко стал министром иностранных дел.

4 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала за отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра, что повлекло за собой отставку всего правительства. Пристайко был назначен вице-премьером по вопросам евроинтеграции.

4 июля Верховная Рада отправила Пристайко в отставку с этого поста. Представление на увольнение Пристайко внес в парламент премьер Денис Шмыгаль. В ходе обсуждения депутаты раскритиковали правительство за то, что Пристайко не явился в Раду для отчета о проделанной работе и за то, что Кабмин не объясняет причин кадровых изменений.

Вадим Ребрина

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