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Зеленський звільнив Пристайка з посади посла у Великій Британії

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 11:17
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла у Великій Британії - Фото
Вадим Пристайко (скриншот відео)

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади посла у Великій Британії Вадима Пристайка. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"Звільнити Пристайка Вадима Володимировича з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", – йдеться в указі.

  • 20 липня 2020 року Зеленський призначив Пристайка послом України у Великій Британії.
  • 12 липня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес попросив Україну бути більш тактовною з вимогами до союзників і більше дякувати за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів.
  • Зеленський у відповідь сказав, що не розуміє: в чому проблема, українці дуже вдячні, і попросив міністра оборони Олексія Резнікова зателефонувати Воллесу.
  • Пристайко заявив, що не вважає здоровим сарказм Зеленського.
Наталія Медведєва
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