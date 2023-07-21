Зеленський звільнив Пристайка з посади посла у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади посла у Великій Британії Вадима Пристайка. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

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"Звільнити Пристайка Вадима Володимировича з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", – йдеться в указі.

20 липня 2020 року Зеленський призначив Пристайка послом України у Великій Британії.

12 липня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес попросив Україну бути більш тактовною з вимогами до союзників і більше дякувати за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів.

Зеленський у відповідь сказав, що не розуміє: в чому проблема, українці дуже вдячні, і попросив міністра оборони Олексія Резнікова зателефонувати Воллесу.

Пристайко заявив, що не вважає здоровим сарказм Зеленського.

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