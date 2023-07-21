UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский уволил Пристайко с должности посла в Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 11:17
Зеленский уволил Пристайко с должности посла в Великобритании - Фото
Вадим Пристайко (скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский уволил с должности посла в Великобритании Вадима Пристайко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", – говорится в указе.

  • 20 июля 2020 года Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Великобритании.
  • 12 июля 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.
  • Зеленский в ответ на это сказал, что не понимает, в чем проблема, украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить Уоллесу.
  • Пристайко заявил, что не считает здоровым сарказм Зеленского.

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийВеликобританияувольнениеМИДвадим пристайко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 