Зеленский уволил Пристайко с должности посла в Великобритании

Президент Владимир Зеленский уволил с должности посла в Великобритании Вадима Пристайко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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"Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", – говорится в указе.

20 июля 2020 года Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Великобритании.

12 июля 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.

Зеленский в ответ на это сказал, что не понимает, в чем проблема, украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить Уоллесу.

Пристайко заявил, что не считает здоровым сарказм Зеленского.

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