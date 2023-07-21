Зеленский уволил Пристайко с должности посла в Великобритании
21.07.2023, 11:17
Вадим Пристайко (скриншот видео)
Президент Владимир Зеленский уволил с должности посла в Великобритании Вадима Пристайко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", – говорится в указе.
- 20 июля 2020 года Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Великобритании.
- 12 июля 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.
- Зеленский в ответ на это сказал, что не понимает, в чем проблема, украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить Уоллесу.
- Пристайко заявил, что не считает здоровым сарказм Зеленского.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии