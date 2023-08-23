Зеленський про можливу відставку Резнікова: Коментую кадрові рішення лише після указів

Президент Володимир Зеленський відмовився коментувати чутки про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Про це він повідомив на брифінгу із прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

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За його словами, він коментує будь-які кадрові рішення у країні лише після того, як підпише відповідні укази.

Міністра оборони у відставку відправляє Верховна Рада голосуванням депутатів.

Нещодавно з'явилися чутки про те, що Резнікова можуть призначити послом у Великій Британії у разі його відставки, про це написав нардеп Олексій Гончаренко, який заявив, що на Банковій нібито хочуть відправити у відставку міністра та призначити на його місце начальника української розвідки Кирила Буданова.

У міністерстві закордонних справ звернулися до Гончаренка та заявили, що питання призначення послів поза його компетенцією.

20 липня 2020 року Зеленський призначив Вадима Пристайка послом України у Великій Британії.

12 липня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес попросив Україну бути більш тактовною з вимогами до союзників і більше дякувати за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів.

Зеленський у відповідь сказав, що не розуміє, в чому проблема, українці дуже вдячні, і попросив міністра оборони Олексія Резнікова зателефонувати Воллесу.

Пристайко заявив, що не вважає здоровим сарказм Зеленського.

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