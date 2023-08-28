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Резникова спросили о должности посла в Британии. Он ответил: Есть три-четыре варианта

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 19:59
Резникова спросили о должности посла в Британии. Он ответил: Есть три-четыре варианта - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников обсуждал с президентом Владимиром Зеленским несколько возможных вариантов проектов, которыми он бы мог заняться. Об этом Резников сказал на пресс-конференции.

Журналист LIGA.net спросил Резникова, предлагал ли ему Зеленский должность посла Украины в Великобритании.

Министр обороны сказал, что у Зеленского есть несколько проектов, которые он мог бы выполнять.

"У него есть несколько настольных проектов, которые я мог был выполнять. Они в интересах Украины, в интересах повышения нашей с вами обороноспособности, и главное – в интересах будущей архитектуры безопасности важной для нас. И реализовать это можно тремя-четырьмя вариантами. Мы с ним это обсуждали. Когда он примет решение...", – сказал Резников.

Он пояснил, что задачи, важные для Украины, можно решать "в разных ипостасях".

"Проект – это что-то другое. Это задача, которую нужно решить. А задачу можно решить в разных ипостасях. В зависимости от того, где быть максимально эффективным. Тогда мы с ним несколько проектов обсуждали еще в 21-ом году. Когда он делал мне предложение пойти на министра обороны, мы обсудили и другие альтернативы. И он думал тогда. Но он выбрал все-таки тогда министра обороны. Если бы я знал, что случится в феврале, и что я буду переживать и проживать те два года, думаю, я бы тогда нашел бы в себе смелость отказать. Потому что этот уровень "головняка", который я получил – я не пожелаю никому", – ответил Резников.

  • 1 августа 2023 года нардеп Алексей Гончаренко "назначил" Резникова послом в Британии. В МИД призвали политиков не заниматься кадровыми вопросами внешней политики.

Читайте также: Резников: Если Зеленский предложит другую должность, с радостью соглашусь

Наталья Медведева, Юрий Смирнов
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Алексей Резниковминобороны
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