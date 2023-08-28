Резнікова запитали посаду посла у Британії. Він відповів: Є три-чотири варіанти

Міністр оборони Олексій Резніков обговорював з президентом Володимиром Зеленським кілька можливих варіантів проєктів, якими він міг би зайнятися. Про це Резніков сказав на пресконференції.

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Журналіст LIGA.net запитав Резнікова, чи пропонував йому Зеленський посаду посла України у Великій Британії.

Міністр оборони сказав, що Зеленський має кілька проєктів, які він міг би виконувати.

"У нього є кілька настільних проєктів, які я міг був виконувати. Вони на користь України, на користь підвищення нашої з вами обороноздатності, і головне – на користь майбутньої архітектури безпеки важливої для нас. І реалізувати це можна трьома-чотирма варіантами. Ми з ним це обговорювали. Коли він ухвалить рішення...", – сказав Резніков.

Він пояснив, що завдання, які є важливими для України, можна вирішувати "в різних іпостасях".

"Проєкт – це щось інше. Це завдання, яке потрібно вирішити. А завдання можна вирішити у різних іпостасях. Залежно від того, де бути максимально ефективним. Тоді ми з ним кілька проєктів обговорювали ще о 21-му році. Коли він робив мені пропозицію піти на міністра оборони, ми обговорили й інші альтернативи. І він думав тоді. Але він вибрав таки тоді міністра оборони. Якби я знав, що станеться в лютому, і що я буду переживати і проживати ті два роки, думаю, я б тоді знайшов би в собі сміливість відмовити. Тому що цей рівень "головняку", який я отримав – я не побажаю нікому", – відповів Резніков.

1 серпня 2023 року нардеп Олексій Гончаренко "призначив" Резнікова послом у Британії. У МЗС закликали політиків не займатись кадровими питаннями зовнішньої політики.

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