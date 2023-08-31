Резнікову пропонують посаду посла в Британії, міністром може стати Умєров – джерело

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Президент Володимир Зеленський розглядає варіант призначити Олексія Резнікова послом України у Великій Британії, а міністром оборони запропонувати призначити Рустема Умєрова, голову Фонду держмайна. Про це LIGA.net повідомили три співрозмовники: один – в керівництві Міноборони, два – в Офісі президента.

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За їхніми словами, Зеленський вже запропонував Резнікову посаду посла у Великій Британії. Співрозмовник в ОП уточнив, що проблем з агреманом для Резнікова не має бути, "британці дивляться на його кандидатуру нормально".

Водночас на місце Резнікова розглядається кандидатура Умєрова. Про це також повідомили три джерела LIGA.net, а також нардеп від Голосу Ярослав Железняк у соцмережах.

LIGA.net звернулась за коментарем до пресслужби Умєрова, але там відмовились від коментарів.

Також LIGA.net запитала про ймовірну ротацію самого Резнікова. Він повідомив, що "не коментує чутки". Водночас на пресконференції 28 серпня міністр оборони публічно визнав, що обговорював із президентом можливості переходу на іншу посаду, але рішення має ухвалити сам Зеленський.

Тоді на пряме запитання нашого журналіста, чи пропонував Зеленський йому посаду посла, Резніков відповів ухильно.

"У нього [Зеленського – Ред.] є кілька настільних проєктів, які я міг був виконувати. Вони на користь України, на користь підвищення нашої з вами обороноздатності, і головне – на користь майбутньої архітектури безпеки важливої для нас. І реалізувати це можна трьома-чотирма варіантами. Ми з ним це обговорювали", – повідомив міністр.

Коли Зеленський планує внести до парламенту подання на звільнення Резнікова та призначення нового міністра – співрозмовники не знають. За інформацією Железняка, це має статися наступного тижня у вересні.

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ДОВІДКА. Рустем Умєров – народний депутат ІХ скликання від партії



Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році.



Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями в сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.



Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 Умєров був радником Мустафи Джемілева та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання. Рустем Умєров – народний депутат ІХ скликання від партії "Голос" , голова Фонду держмайна з вересня 2022 року. До призначення був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році.Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями в сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 Умєров був радником Мустафи Джемілева та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання.

23 серпня президент Зеленський відмовився коментувати чутки про можливу відставку міністра оборони Резнікова. За його словами, він коментує будь-які кадрові рішення у країні лише після того, як підпише відповідні укази.

25 серпня Резніков запропонував парі за результатами розслідування УП та ЦПК про те, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю. В умовах парі міністр зазначив, що піде у відставку, якщо ця інформація виявиться правдивою.

28 серпня Резніков заявив, що якщо зараз президент запропонує йому іншу посаду, то він "з радістю" погодиться.

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