Рада уволит Резникова и назначит Умерова в Минобороны на этой неделе – Арахамия

Верховная Рада проголосует за увольнение министра обороны Алексея Резникова и назначение на этот пост Рустема Умерова на этой неделе. Об этом сообщил глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

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По его словам, на этой неделе состоится два увольнения: министра обороны и главы Фонда госимущества Украины (эту должность занимает Умеров).

Арахамия написал, что на этой неделе запланировано одно назначение: Умерова на должность министра обороны.

Больше кадровых вопросов на этой неделе не будет, заметил глава фракции СН.

Также он анонсировал, что на этой неделе нардепы будут голосовать за возобновление декларирования всех должностных лиц в формате, согласованном с международными партнерами, и изменения в закон о РEР (политически значимых лиц) в первом чтении.

СПРАВКА. Рустем Умеров – народный депутат IX созыва от партии



Умеров являлся членом украинской делегации на переговорах с РФ в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году, участвовал в процессе обмена пленными.



Является соучредителем компании ASTEM и благотворительного фонда ASTEM Foundation. Компания занимается управлением инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.



У политика есть крымскотатарские корни, его семья была насильственно депортирована советской властью из Крыма в 1944 году. По состоянию на 2019 год Умеров был советником Мустафы Джемилева и делегатом Курултая, крымскотатарского национального собрания. Рустем Умеров – народный депутат IX созыва от партии Голос , глава Фонда госимущества с сентября 2022 года. До назначения являлся заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.Умеров являлся членом украинской делегации на переговорах с РФ в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году, участвовал в процессе обмена пленными.Является соучредителем компании ASTEM и благотворительного фонда ASTEM Foundation. Компания занимается управлением инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.У политика есть крымскотатарские корни, его семья была насильственно депортирована советской властью из Крыма в 1944 году. По состоянию на 2019 год Умеров был советником Мустафы Джемилева и делегатом Курултая, крымскотатарского национального собрания.

3 сентября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны: с Резникова на Умерова. По словам президента, Минобороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

31 августа три источника LIGA.net сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Великобритании, а министром – обороны предложить назначить Умерова.

сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Великобритании, а министром – обороны предложить назначить Умерова. 25 августа Резников предложил пари по результатам расследования УП и ЦБК о том, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании летние куртки вместо зимних по завышенной в несколько раз стоимости. В условиях пари министр отметил, что уйдет в отставку, если эта информация окажется правдивой.

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