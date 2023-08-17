UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Е-декларирование для депутатов и чиновников возобновят в ближайшие недели – вице-спикер

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 15:30
Е-декларирование для депутатов и чиновников возобновят в ближайшие недели – вице-спикер - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Верховная Рада возобновит электронное декларирование для должностных лиц и депутатов в ближайшие несколько недель, а также отчетности для политических партий. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады от Слуги народа Александр Корниенко в комментарии Суспильному.

"Этим должны заниматься правоохранительные органы, я готов к проверкам. Мы возобновим декларирование, я думаю, это будет в ближайшие несколько недель. Мы также возобновим декларирование, отчетность политических партий", — сказал он.

Чиновник сообщил, что восстановление е-декларирования предоставит "серьезный массив данных" для Национального агентства по предотвращению коррупции.

Ведомство сможет проверять декларации должностных лиц и депутатов, исследовать их образ жизни, отметил Корниенко.

"Ведь раньше мы видели медийные расследования, как в отношении [Богдана] Торохтия, а так мы будем видеть декларации, и будет понятно, кто и как провел эти полтора года войны", — сказал Корниенко.

На вопрос, будут ли в Слуге народа проводить проверку депутатов на коррупционную деятельность, он ответил, что этим должны заниматься правоохранители.

По словам Корниенко, они уже расследуют каждый случай правонарушений, в которых подозревают депутатов от Слуги народа и других партий.

  • 8 августа глава фракции СН инициировал исключение Торохтия из фракции в Верховной Раде. Он заявил, что депутат продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья в то время, когда его семья покупала элитное имущество.
  • В тот же день был задержан народный депутат Анатолий Гунько по делу о незаконной передаче в аренду за взятку земель Национальной академии аграрных наук Украины. На следующий день ВАКС взял под стражу нардепа с альтернативой – внесение залога в 30 млн грн.
  • 10 августа Гунько и Торохтий были исключены из фракции Слуги народа. Глава фракции СН призвал другие фракции "жить по-новому" и очищаться от "негодяев, которым не место в политике".

Читайте также: Подарок от мамы. Сопредседатель фракции Батькивщина в Киевсовете получил $300 000 – источник

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Слуга народавойнаАлександр Корниенкое-декларирование
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 