Е-декларирование для депутатов и чиновников возобновят в ближайшие недели – вице-спикер

Верховная Рада возобновит электронное декларирование для должностных лиц и депутатов в ближайшие несколько недель, а также отчетности для политических партий. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады от Слуги народа Александр Корниенко в комментарии Суспильному.

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"Этим должны заниматься правоохранительные органы, я готов к проверкам. Мы возобновим декларирование, я думаю, это будет в ближайшие несколько недель. Мы также возобновим декларирование, отчетность политических партий", — сказал он.

Чиновник сообщил, что восстановление е-декларирования предоставит "серьезный массив данных" для Национального агентства по предотвращению коррупции.

Ведомство сможет проверять декларации должностных лиц и депутатов, исследовать их образ жизни, отметил Корниенко.

"Ведь раньше мы видели медийные расследования, как в отношении [Богдана] Торохтия, а так мы будем видеть декларации, и будет понятно, кто и как провел эти полтора года войны", — сказал Корниенко.

На вопрос, будут ли в Слуге народа проводить проверку депутатов на коррупционную деятельность, он ответил, что этим должны заниматься правоохранители.

По словам Корниенко, они уже расследуют каждый случай правонарушений, в которых подозревают депутатов от Слуги народа и других партий.

8 августа глава фракции СН инициировал исключение Торохтия из фракции в Верховной Раде. Он заявил, что депутат продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья в то время, когда его семья покупала элитное имущество.

В тот же день был задержан народный депутат Анатолий Гунько по делу о незаконной передаче в аренду за взятку земель Национальной академии аграрных наук Украины. На следующий день ВАКС взял под стражу нардепа с альтернативой – внесение залога в 30 млн грн.

10 августа Гунько и Торохтий были исключены из фракции Слуги народа. Глава фракции СН призвал другие фракции "жить по-новому" и очищаться от "негодяев, которым не место в политике".

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