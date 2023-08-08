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Должен вернуть деньги в бюджет: Арахамия инициировал исключение Торохтия из фракции

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 16:15
Должен вернуть деньги в бюджет: Арахамия инициировал исключение Торохтия из фракции - Фото
Давид Арахамия (скриншот с видео)

Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что инициировал исключение нардепа Богдана Торохтия из фракции. Арахамия заявил, что депутат продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья в то время, когда его семья покупала элитное имущество. Об этом глава фракции СН написал в Telegram.

По его словам, у Торохтия было время на то, чтобы "объяснить свое поведение" во время войны и попытаться реабилитироваться, но он не сделал этого.

"Как вариант – продать что-то из элитного автопарка своей семьи и передать средства на нужды обороны. Это никого не оправдывает, но хотя бы дает понять, что человек осознал свою ошибку и больше так не будет совершать", – написал глава фракции СН.

По словам Арахамии, при этом Торохтий получал компенсацию за аренду жилья из бюджета, когда его семья "покупала элитное имущество".

По словам главы фракции СН, Торохтий должен вернуть полученные деньги в бюджет и сложить депутатский мандат.

Арахамия сообщил, что немедленно инициирует исключение Торохтия из фракции.

  • 30 мая журналисты Bihus.info опубликовали расследование про нардепа Торохтия. В нем утверждается, что во время полномасштабной российско-украинской войны он ездил на отдых за границу, хотя сам не признает этого, а также ездит на новом авто стоимостью более 7 млн грн.
  • После выхода этого расследования, Укроборонпром назначил служебную проверку в отношении жены Торохтия Левченко, советницы и.о. генерального директора госпредприятия "Антонов".
  • 3 августа Арахамия заявил, что Торохтий уезжал в Болгарию во время войны за выписанным отпуском, но глава фракции говорил с нардепом и его женой об этой ситуации.

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Артём Джерипа
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Слуга народавойнабюджетмандатДавид Арахамиябогдан торохтий
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