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Має повернути гроші в бюджет: Арахамія ініціював виключення Торохтія з фракції

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 16:15
Має повернути гроші в бюджет: Арахамія ініціював виключення Торохтія з фракції - Фото
Давид Арахамія (скриншот з відео)

Глава фракції Слуги народу у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що ініціював виключення нардепа Богдана Торохтія з фракції. Арахамія заявив, що депутат продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла у той час, коли його родина купувала елітне майно. Про це глава фракції СН написав у Telegram.

За його словами, Торохтій мав час на те, щоб "пояснити свою поведінку" під час війни та спробувати реабілітуватися, але він не зробив цього.

"Як варіант – продати щось з елітного автопарку своєї родини й передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але бодай дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме", – написав глава фракції СН.

За словами Арахамії, водночас Торохтій отримував компенсацію за оренду житла з бюджету, коли його родина "купувала елітне майно".

За словами глави фракції СН, Торохтій має повернути отримані гроші в бюджет та скласти депутатський мандат.

Арахамія повідомив, що негайно ініціює виключення Торохтія з фракції.

  • 30 травня журналісти Bihus.info опублікували розслідування щодо нардепа Торохтія. У ньому стверджується, що під час повномасштабної російсько-української війни він їздив на відпочинок за кордон, хоча сам не визнає цього, а також їздить на новому авто вартістю понад 7 млн грн.
  • Після виходу цього розслідування Укроборонпром призначив службову перевірку щодо дружини Торохтія Левченко, радниці в.о. генерального директора держпідприємства "Антонов".
  • 3 серпня Арахамія заявив, що Торохтій виїжджав до Болгарії під час війни за виписаною відпусткою, але глава фракції говорив із нардепом та його дружиною про цю ситуацію.

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Артем Джеріпа
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війнаСлуга народуДавид Арахаміямандатбюджетбогдан торохтій
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