Арахамія пояснив різницю між "слугами" Торохтієм та Арістовим: Мав виписану відпустку
Нардеп від Слуги народу Богдан Торохтій виїжджав до Болгарії під час війни за виписаною відпусткою, заявив глава фракції у Верховній Раді Давид Арахамія. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Тоді йому було виписано відпустку, на той час ще можна було так робити, і він поїхав за дитиною. Я тут не хотів би особливо вдаватися до деталей, але там були судові процеси навколо дитини, і він її супроводжував", – сказав Арахамія.
Він зазначив, що це "не Арістов із Мальдівами", проте однаково Арахамія говорив із нардепом та його дружиною про цю ситуацію.
"Але все одно, ви не уявляєте, скільки разів я з використанням нецензурної лексики розмовляв із Торохтієм. Я навіть із дружиною його познайомився і їй це висловив. Але все ж таки це трохи не та ситуація", – зазначив Арахамія.
На його думку, щодо цього є "деякі спроби маніпулювати ситуацією", щоб ще більше зменшити фракцію Слуги народу.
Арахамія повідомив, що в ситуації з Арістовим "ніякого тиску" не було, і рішення ухвалили "миттєво" після підтвердження інформації.
Щодо ситуації з Торохтієм "був тиск", але глава фракції СН "розібрався", зауважив Арахамія.
"Так, це провина, але не так його, як його дружини, яка не є членом фракції. І, зрештою, Торохтій все одно понесе за це політичну відповідальність, якщо захоче ще раз кудись балотуватися", – підсумував він.
- 30 травня журналісти Bihus.info опублікували розслідування щодо нардепа Торохтія. У ньому стверджується, що під час повномасштабної російсько-української війни він їздив на відпочинок за кордон, хоча сам не визнає цього, а також їздить на новому авто вартістю понад 7 млн грн.
- Після виходу цього розслідування Укроборонпром призначив службову перевірку щодо дружини Торохтія Левченко, радниці в.о. генерального директора держпідприємства "Антонов".
- 25 липня журналісти Слідство.info опублікували розслідування, згідно з яким Арістова в середині липня бачили у 5-зірковому готелі на Мальдівах. Уже 27 липня Верховна Рада позбавила Арістова мандата народного депутата – за це було віддано 320 голосів. Того ж дня СБУ вручили йому підозру у підробленні документів щодо відрядження.
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