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Арахамія пояснив різницю між "слугами" Торохтієм та Арістовим: Мав виписану відпустку

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 14:30
Арахамія пояснив різницю між
Давид Арахамія (Фото: пресслужба Слуги народу)

Нардеп від Слуги народу Богдан Торохтій виїжджав до Болгарії під час війни за виписаною відпусткою, заявив глава фракції у Верховній Раді Давид Арахамія. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Тоді йому було виписано відпустку, на той час ще можна було так робити, і він поїхав за дитиною. Я тут не хотів би особливо вдаватися до деталей, але там були судові процеси навколо дитини, і він її супроводжував", – сказав Арахамія.

Він зазначив, що це "не Арістов із Мальдівами", проте однаково Арахамія говорив із нардепом та його дружиною про цю ситуацію.

"Але все одно, ви не уявляєте, скільки разів я з використанням нецензурної лексики розмовляв із Торохтієм. Я навіть із дружиною його познайомився і їй це висловив. Але все ж таки це трохи не та ситуація", – зазначив Арахамія.

На його думку, щодо цього є "деякі спроби маніпулювати ситуацією", щоб ще більше зменшити фракцію Слуги народу.

Арахамія повідомив, що в ситуації з Арістовим "ніякого тиску" не було, і рішення ухвалили "миттєво" після підтвердження інформації.

Щодо ситуації з Торохтієм "був тиск", але глава фракції СН "розібрався", зауважив Арахамія.

"Так, це провина, але не так його, як його дружини, яка не є членом фракції. І, зрештою, Торохтій все одно понесе за це політичну відповідальність, якщо захоче ще раз кудись балотуватися", – підсумував він.

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Артем Джеріпа
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