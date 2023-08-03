Арахамия объяснил разницу между "слугами" Торохтием и Аристовым: Имел выписанный отпуск

Нардеп от Слуги народа Богдан Торохтий выезжал в Болгарию во время войны по выписанному отпуску, заявил глава фракции в Верховной Раде Давид Арахамия. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

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"Тогда ему был выписан отпуск, в то время еще можно было так поступать, и он поехал за ребенком. Я здесь не хотел бы особо прибегать к деталям, но там были судебные процессы вокруг ребенка, и он его сопровождал", – сказал Арахамия.

Он отметил, что это "не Аристов с Мальдивами", однако все равно Арахамия говорил с нардепом и его женой об этой ситуации.

"Но все равно, вы не представляете, сколько раз я с использованием нецензурной лексики разговаривал с Торохтием. Я даже с женой его познакомился и ей это выразил. Но все же это немного не та ситуация", – отметил Арахамия.

По его мнению, насчет этого есть "некоторые попытки манипулировать ситуацией", чтобы еще больше уменьшить фракцию Слуги народа.

Арахамия сообщил, что в ситуации с Аристовым "никакого давления" не было, и решение было принято "мгновенно" после подтверждения информации.

Насчет ситуации с Торохтием "было давление", но глава фракции СН "разобрался", отметил Арахамия.

"Да, это вина, но не столько его, как его жены, которая не является членом фракции. И, наконец, Торохтий все равно понесет за это политическую ответственность, если захочет еще раз куда-то баллотироваться", – подытожил он.

30 мая журналисты Bihus.info опубликовали расследование о нардепе Торохтие. В нем утверждается, что во время полномасштабной российско-украинской войны он ездил на отдых за границу, хотя сам не признает этого, а также ездит на новом авто стоимостью более 7 млн грн.

После выхода этого расследования Укроборонпром назначил служебную проверку в отношении жены Торохтия Левченко, советницы и.о. генерального директора госпредприятия "Антонов".

25 июля журналисты Слідство.info опубликовали расследование, согласно которому Аристова в середине июля видели в 5-звездном отеле на Мальдивах. Уже 27 июля Верховная Рада лишила Аристова мандата народного депутата – за это было отдано 320 голосов. В тот же день СБУ вручили ему подозрение в подделке командировочных документов.

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