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Скандал с нардепом от СН Аристовым и Мальдивами. Рада лишила его мандата — 320 голосов

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 13:23
Скандал с нардепом от СН Аристовым и Мальдивами. Рада лишила его мандата — 320 голосов - Фото
Юрий Аристов (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Верховная Рада лишила мандата народного депутата от Слуги народа Юрия Аристова, который попал в скандал с поездкой на Мальдивы. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, парламентарии поддержал проект решения о прекращении депутатских полномочий Аристова.

Решение поддержали 320 избранников. 

Железняк отметил, что в Раде зафиксирован антирекорд по количеству депутатов одного созыва — всего в органе 402 человека.

Ранее Служба безопасности Украины и Госбюро расследований пришли с обысками к Аристову и открыли уголовное производство. 

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Дмитрий Гриниченко
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верховная радаСлуга народавойнаЮрий Аристов
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