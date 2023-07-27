Скандал с нардепом от СН Аристовым и Мальдивами. Рада лишила его мандата — 320 голосов
27.07.2023, 13:23
Юрий Аристов (Фото: пресс-служба Слуги народа)
Верховная Рада лишила мандата народного депутата от Слуги народа Юрия Аристова, который попал в скандал с поездкой на Мальдивы. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
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По его словам, парламентарии поддержал проект решения о прекращении депутатских полномочий Аристова.
Решение поддержали 320 избранников.
Железняк отметил, что в Раде зафиксирован антирекорд по количеству депутатов одного созыва — всего в органе 402 человека.
Ранее Служба безопасности Украины и Госбюро расследований пришли с обысками к Аристову и открыли уголовное производство.
- 25 июля журналисты Слідство.info опубликовали расследование, согласно которому Аристова в середине июля видели в 5-звездочном отеле на Мальдивах.
- Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что инициирует вопрос приостановления членства Аристова во фракции.
- Нардеп Аристов после скандала с Мальдивами сдает мандат – глава Рады.
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