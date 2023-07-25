Нардеп Аристов после скандала с Мальдивами сдает мандат – глава Рады

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии Слуга народа Юрий Аристов, которого недавно заметили на курорте на Мальдивах, написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду поступило заявление от народного депутата Украины Аристова Ю.Ю. о сложении полномочий народного депутата Украины", – написал Стефанчук.

Он добавил, что заявление Аристова будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

25 июля журналисты Слідство.info опубликовали расследование, согласно которому Аристова в середине июля видели в 5-звездочном отеле на Мальдивах.

Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что инициирует вопрос приостановления членства Аристова во фракции.

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