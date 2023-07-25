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Нардеп Аристов после скандала с Мальдивами сдает мандат – глава Рады

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 15:23
Нардеп Аристов после скандала с Мальдивами сдает мандат – глава Рады - Фото
Юрий Аристов (Фото: facebook/yuaristov)

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии Слуга народа Юрий Аристов, которого недавно заметили на курорте на Мальдивах, написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду поступило заявление от народного депутата Украины Аристова Ю.Ю. о сложении полномочий народного депутата Украины", – написал Стефанчук.

Он добавил, что заявление Аристова будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Нардеп Аристов после скандала с Мальдивами сдает мандат – глава Рады
Наталья Медведева
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верховная радаСлуга народанародные депутатыРуслан СтефанчукЮрий Аристов
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