Нардеп Арістов після скандалу з Мальдівами здає мандат – голова Ради

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки народний депутат від партії Слуга народу Юрій Арістов, якого нещодавно помітили на курорті на Мальдивах, написав заяву про складання депутатських повноважень. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України", – написав Стефанчук.

Він додав, що заява Арістова буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

25 липня журналісти Слідство.info опублікували розслідування, згідно з яким Арістова в середині липня бачили у 5-зірковому готелі на Мальдівах.

Глава фракції Слуги народу у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що ініціює питання призупинення членства Арістова у фракції.

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