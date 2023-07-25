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Нардеп Арістов після скандалу з Мальдівами здає мандат – голова Ради

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 15:23
Нардеп Арістов після скандалу з Мальдівами здає мандат – голова Ради - Фото
Юрій Арістов (Фото: facebook/yuaristov)

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки народний депутат від партії Слуга народу Юрій Арістов, якого нещодавно помітили на курорті на Мальдивах, написав заяву про складання депутатських повноважень. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України", – написав Стефанчук.

Він додав, що заява Арістова буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

Нардеп Арістов після скандалу з Мальдівами здає мандат – голова Ради
Наталія Медведєва
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Верховна Радаслуга народаруслан стефанчукЮрій Арістовнародні депутати
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