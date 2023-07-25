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Нардепа від Слуги народу бачили на Мальдівах. Він відповідає за нацбезпеку: Слідство.Інфо

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 12:53
Нардепа від Слуги народу бачили на Мальдівах. Він відповідає за нацбезпеку: Слідство.Інфо - Фото
Юрій Арістов (Фото: facebook/yuaristov)

Заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народного депутата від партії Слуга народу Юрія Арістова помітили на курорті на Мальдівах. Про це повідомляє Слідство.Інфо.

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Видання з посиланням на власні джерела повідомляє, що Арістова в середині липня бачили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, розташованому на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Щоб перевірити інформацію, журналісти Слідство.Інфо зателефонували до цього готелю.

Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем, але вже виселився.

Як зазначається, у розпорядженні Waldorf Astoria Maldives є 119 вілл для відпочивальників.

Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі, згідно з цінами на сервісі Booking.com, варіюється від 100 000 грн за віллу на пляжі з басейном та двоспальним ліжком і до 323 000 грн за віллу з двома спальнями та басейном. Є позиція за суму понад мільйон гривень за одну ніч – із трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу.

Слідство.Інфо повідомляє, що з'ясувати, в якій саме віллі відпочивав народний депутат з України, не вдалося.

Журналісти зателефонували до Арістова, але він не відповів. Їм передзвонила прессекретарка нардепа Оксана Омельченко, вона не змогла відповісти на запитання про те, де зараз її керівник — в Україні чи ще на Мальдівах — і попросила надіслати журналістський запит.

Зазначається, що, попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби Слідства.Інфо отримати відповіді на поставлені запитання.

Журналісти зв'язалися з дружиною нардепа Мариною Арістовою. Вона сказала, що Арістов був у Вільнюсі, а також додала, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка – своє".

7 липня Арістов публікував у Facebook знімки з Вільнюса.

У грудні 2022 року Арістова обрали заступником голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відкликавши його з посади голови комітету з питань бюджету.

  • 9 лютого 2022 року НАБУ повідомило, що викрило депутата Київради від Слуги народу Владислава Трубіцина та ще п'ятьох осіб на одержанні хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві.
  • Схеми повідомили, що Трубіцин виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови ДПСУ на підставі листа від керівника ГУР. У розвідці підтвердили. Сприяти виїзду просили у Силах спецоперацій.
  • 5 червня 2023 року Трубіцина оголошено в міжнародний розшук.
  • 30 червня нардепу від Євросолідарності Сергію Алексєєву оголосили про підозру у шахрайстві.
Наталія Медведєва
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слуга народаСлідство.ІнфоЮрій Арістовнародні депутати
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