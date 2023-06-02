ССО просили Буданова допомогти у виїзді за кордон обвинуваченому в корупції депутату Трубіцину
Сили спеціальних операцій ЗСУ просили голову Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова дати дозвіл на перетин кордону Владиславу Трубіцину, депутату Київради від Слуги народу, якого підозрюють в корупції. Про це повідомляє проєкт "Схеми" з посиланням на речника ССО Олександра Кіндратенко.
Зазначається, що у січні 2023 року ССО просили очільника ГУР сприяти виїзду Трубіцина та ще чотирьох осіб як волонтерів, щоб вони забезпечили ССО "спеціальним обладнанням".
У листі від 20 січня 2023 року командувач ССО Віктор Хоренко звернувся до очільника ГУР з проханням сприяти виїзду за кордон п'ятьох осіб, серед яких є депутат Трубіцин.
У відомстві сказали, що характер цього завдання не може бути розкритим, оскільки містить дані службової таємниці.
Термін виїзду становив з 28 січня до 25 травня. У ССО пояснили, чому дозвіл був даний на чотири місяці: "Кожна з цих осіб виїжджала, скажімо так, у різні проміжки часу, тому нас попросили, щоб ми зробили один загальний документ на всіх".
Речник ССО зазначив, що Трубіцин був поінформований про правила перетину кордону, повернення та відповідальність у разі вчинення ним неправомірних дій.
Він зауважив, що на момент звернення до очільника ГУР для Трубіцина не було "жодних обмежень" щодо перетину кордону.
Речник ССО зауважив, що у відомстві "вкрай негативно" ставляться до того, що Трубіцин скористався цим приводом у "своїх особистих цілях" та не повернувся до України для участі у судових засіданнях щодо його справи.
Також він пояснив, чому ССО звертались до ГУР, а не до Держприкордонслужби напряму: "Процедурно співпраця ГУР і ДПСУ швидше і краще налагоджена, ніж ССО".
- 9 лютого 2022 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що викрило депутата Трубіцина та ще п'ятьох осіб на отриманні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві.
- 16 травня 2023 року він не з’явився на судове засідання, адвокати не могли повідомити про його місце перебування. Слідство встановило, що депутат перетнув кордон України 13 травня цього року.
- 30 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про міжнародний розшук депутата Трубіцина. У відомстві заявили, що місцеперебування обвинуваченого невідоме.
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