ССО просили Буданова допомогти у виїзді за кордон обвинуваченому в корупції депутату Трубіцину

Сили спеціальних операцій ЗСУ просили голову Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова дати дозвіл на перетин кордону Владиславу Трубіцину, депутату Київради від Слуги народу, якого підозрюють в корупції. Про це повідомляє проєкт "Схеми" з посиланням на речника ССО Олександра Кіндратенко.

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Зазначається, що у січні 2023 року ССО просили очільника ГУР сприяти виїзду Трубіцина та ще чотирьох осіб як волонтерів, щоб вони забезпечили ССО "спеціальним обладнанням".

У листі від 20 січня 2023 року командувач ССО Віктор Хоренко звернувся до очільника ГУР з проханням сприяти виїзду за кордон п'ятьох осіб, серед яких є депутат Трубіцин.

У відомстві сказали, що характер цього завдання не може бути розкритим, оскільки містить дані службової таємниці.

Термін виїзду становив з 28 січня до 25 травня. У ССО пояснили, чому дозвіл був даний на чотири місяці: "Кожна з цих осіб виїжджала, скажімо так, у різні проміжки часу, тому нас попросили, щоб ми зробили один загальний документ на всіх".

Речник ССО зазначив, що Трубіцин був поінформований про правила перетину кордону, повернення та відповідальність у разі вчинення ним неправомірних дій.

Він зауважив, що на момент звернення до очільника ГУР для Трубіцина не було "жодних обмежень" щодо перетину кордону.

Речник ССО зауважив, що у відомстві "вкрай негативно" ставляться до того, що Трубіцин скористався цим приводом у "своїх особистих цілях" та не повернувся до України для участі у судових засіданнях щодо його справи.

Також він пояснив, чому ССО звертались до ГУР, а не до Держприкордонслужби напряму: "Процедурно співпраця ГУР і ДПСУ швидше і краще налагоджена, ніж ССО".

9 лютого 2022 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що викрило депутата Трубіцина та ще п'ятьох осіб на отриманні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві.

16 травня 2023 року він не з’явився на судове засідання, адвокати не могли повідомити про його місце перебування. Слідство встановило, що депутат перетнув кордон України 13 травня цього року.

30 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про міжнародний розшук депутата Трубіцина. У відомстві заявили, що місцеперебування обвинуваченого невідоме.

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