Депутат Київради, обвинувачений в одержанні 1,39 млн грн хабаря, втік з України – САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба САП.

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Також обвинувачення буде вимагати стягнення всієї застави в розмірі 10 млн 886 тис. грн в дохід держави та обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щойно його затримають.

11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду справу за обвинуваченням чинного депутата Київради (голови однієї з постійних комісій) і ще п’ятьох осіб в одержанні 1,39 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

З моменту затримання 11 лютого 2022 року депутату було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати застави у розмірі 14 млн 886 тис. грн. Заставу було внесено, тому підозрюваного випустили з СІЗО.

Згодом ухвалою слідчого судді від 22 травня 2022 року розмір застави зменшено до 10 млн 886 тис. грн – 2 млн грн перераховано на ЗСУ, а 2 млн грн – повернуто заставодавцю. Надалі ухвалою слідчого судді від 16 червня 2022 року, який задовольнив клопотання сторони захисту, розмір застави було зменшено до 9 млн 886 тис., 1 млн повернуто заставодавцю, повідомили у САП.

16 травня 2023 року обвинувачений не з’явився на судове засідання, адвокати не могли повідомити про його місце перебування. Слідство встановило, що депутат перетнув кордон України 13 травня цього року. На сьогодні, згідно з повідомленням САП, місцеперебування обвинуваченого невідоме.

9 лютого 2022 року НАБУ повідомило про викриття депутата Київради від Слуги народу Владислава Трубіцина і ще п'ятьох осіб на отриманні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. За даними слідства, депутат разом із керівниками комунальних підприємств отримували хабарі за розміщення у столиці точок пересувної торгівлі. Усі шестеро були затримані.

11 лютого суд обрав Трубіцину запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 14,9 млн грн. Заставу внесли.

Голова партії Слуга народу Олена Шуляк заявила про скликання позачергової конференції київської міської організації Слуги народу для "ухвалення рішень щодо Владислава Трубіцина".

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