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Депутат Киевсовета, обвиняемый в получении 1,39 млн грн взятки, убежал из Украины – САП

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 14:20
Депутат Киевсовета, обвиняемый в получении 1,39 млн грн взятки, убежал из Украины – САП - Фото
Владислав Трубицын (фото - Facebook депутата)

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство о международном розыске депутата Киевского горсовета, обвиняемого в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Также обвинение потребует взыскания всего залога в размере 10 млн 886 тыс. грн в доход государства и избрания обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей, как только его задержат.

11 октября 2022 года НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд дело по обвинению действующего депутата Киевсовета (председателя одной из постоянных комиссий) и еще пятерых лиц в получении 1,39 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице.

С момента задержания 11 февраля 2022 года депутату была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой уплаты залога в размере 14 млн 886 тыс. грн. Залог был внесен, поэтому подозреваемый был выпущен из СИЗО.

Впоследствии определением следственного судьи от 22 мая 2022 года размер залога уменьшен до 10 млн 886 тыс. грн – 2 млн грн перечислено на ВСУ, а 2 млн грн – возвращено залогодателю. В дальнейшем определением следственного судьи от 16 июня 2022 года, удовлетворившего ходатайство стороны защиты, размер залога был уменьшен до 9 млн 886 тыс., 1 млн возвращен залогодателю, сообщили в САП.

16 мая 2023 года обвиняемый не явился на судебное заседание, адвокаты не могли сообщить о его местонахождении. Следствие установило, что депутат пересек границу Украины 13 мая этого года. На сегодняшний день, согласно сообщению САП, местонахождение обвиняемого неизвестно.

  • 9 февраля НАБУ сообщило о разоблачении депутата Киевсовета от Слуги народа Владислава Трубицына и еще пятерых лиц на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице. По данным следствия, депутат вместе с руководителями коммунальных предприятий получали взятки за размещение в столице точек передвижной торговли. Все шестеро были задержаны. 
  • 11 февраля суд избрал Трубицыну меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 14,9 млн грн. Залог внесли.
  • Глава партии Слуга народа Елена Шуляк заявила о созыве внеочередной конференции киевской городской организации Слуги народа для "принятия решений в отношении Владислава Трубицына".
Вадим Ребрина
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