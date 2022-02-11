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Взятка депутату Киевсовета: Суд отправил Трубицына в СИЗО, но возможен залог

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 22:44
Взятка депутату Киевсовета: Суд отправил Трубицына в СИЗО, но возможен залог - Фото
Скриншот с видео

Подозреваемому в получении взятки депутату Киевского горсовета от Слуги народа Владиславу Трубицыну суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой залога в размере 14,9 млн грн.

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По данным следствия, депутат вместе с руководителями коммунальных предприятий получали взятки за размещение в столице точек передвижной торговли.

Подозреваемые, по данным следствия, организовывали торги, победителями которых становились те, кто принес должностным лицам "вознаграждение".

  • 9 февраля НАБУ разоблачило депутата Киевского горсовета и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице. Вместе с депутатом задержаны также директор коммунального предприятия, двое заместителей директора коммунального предприятия и "приближенное к депутату лицо".
  • Глава партии Слуга народа Елена Шуляк заявила о созыве внеочередной конференции киевской городской организации Слуги народа для "принятия решений по отношению к Владиславу Трубицыну".

Вадим Ребрина
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владислав трубицын
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