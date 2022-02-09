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В Слуге народа рассмотрят санкции против подозреваемого во взятке депутата Трубицына

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 21:14
В Слуге народа рассмотрят санкции против подозреваемого во взятке депутата Трубицына - Фото
Владислав Трубицын (фото - Facebook Трубицына)

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк заявила о созыве внеочередной конференции киевской городской организации СН для "принятия решений по отношению к Владиславу Трубицину", депутату Киевсовета от СН, которого сегодня НАБУ задержало по подозрению в получении взятки. Об этом Шуляк сообщила в Facebook.

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Она написала, что партия ждет всестороннего и тщательного расследования дела. "Надеемся, что профессиональная и беспристрастная работа детективов НАБУ, прокуроров САП, судей, а соответственно и адвокатов позволит получить справедливый приговор – обвинительный или оправдательный", – говорится в сообщении.

Однако в партии считают, что политическую ответственность Трубицын должен понести уже сейчас.

"Именно поэтому я уже сегодня издала распоряжение о созыве, согласно ст.9.1.4 устава партии, внеочередной конференции Киевской городской организации политической партии Слуга народа для рассмотрения этого инцидента и принятия соответствующих решений по отношению к Владиславу Трубицину", – написала Шуляк.

В Слуге народа рассмотрят санкции против подозреваемого во взятке депутата Трубицына

В Telegram СН сказано, что партия созывает внеочередную конференцию киевской городской организации "для рассмотрения партийных санкций" в отношении Трубицына и "принятия соответствующих решений по нему".

В Слуге народа рассмотрят санкции против подозреваемого во взятке депутата Трубицына

  • Сегодня НАБУ сообщило о разоблачении депутата Киевского горсовета от Слуги народа Владислава Трубицына и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице. Все шестеро задержаны. 
Вадим Ребрина
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